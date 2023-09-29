Депутат Валиев предложил назвать улицу Казани в честь воссоединения Донбасса и России

Руководитель татарстанского отделения партии «Коммунисты России», депутат-добровлец Казанской городской думы Альфред Валиев обратился к мэру Казани Ильсуру Метшину с просьбой назвать одну из улиц города в честь Дня воссоединения Донбасса и Новороссии с Россией. В настоящее время письмо уже направлено градоначальнику и находится на рассмотрении.

60-летний офицер запаса ушел в зону СВО добровольцем еще в мае 2023 года. Альфред Валиев подчеркнул, что историческая значимость этого события очень велика.

«Если эта улица будет названа в честь нового праздника – это будет иметь большое значение не только для татарстанцев, но и для всех, особенно для тех ребят, которые сейчас здесь воюют», – подчеркнул он.

Напомним, дата 30 сентября – день воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей – внесена в официальный перечень дней воинской славы и памятных дат России. Закон об этом подписал Президент РФ Владимира Путин. Документ был опубликован накануне на портале официального опубликования правовых актов.

Новая памятная дата приурочена к подписанию 30 сентября 2022 года Президентом России и главами ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей договоров о включении новых территорий в состав Российской Федерации.