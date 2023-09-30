«Дети хотят, чтобы на Земле был мир»: в Казани прошел патриотический флешмоб

Спортивный флешмоб, посвященный Дню воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией провели сегодня воспитанники подросткового клуба «Витамин» Кировского района Казани.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Дети собрались утром на площадке перед зданием клуба, чтобы исполнить танец. Репетиция заняла у них несколько дней, поделилась тренер клуба Татьяна Коробова.

«Дети таким образом хотели показать, что мы все за мир, мы все хотим дружить, любить, танцевать и играть. Дети хотят, чтобы на Земле был мир», – рассказала она.

Татьяна отметила, что во флешмобе приняли участие воспитанники секции лыжных гонок. Ребята не только занимаются спортом, но и танцуют, а также участвуют в различных общественных мероприятиях.

«Участвовали во флешмобе мои ученики. Вместе мы бегаем, прыгаем, снимаем флешмобы. У нас очень дружная команда. К акции ребята отнеслись с большим патриотизмом, никто не поленился прийти сегодня утром для участия в такой замечательной акции. Они все понимают, насколько важен мир и дружба. Я учу их ценить жизнь, все говорю им, что надо быть на позитиве, улыбаться и радоваться жизни», – поделилась детский тренер.

Вечером дети соберутся снова, у них запланирован еще ряд мероприятий в честь праздника.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Напомним, сегодня в России отмечают День воссоединения России и ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

С 23 по 27 сентября 2022 года в Донецкой и Луганской народных республиках, в Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы, в которых подавляющее большинство жителей регионов высказались за вхождение в состав России.

4 октября Путин подписал законы о ратификации договоров о принятии ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ. В России появилась новая памятная дата — День воссоединения новых регионов, который будут отмечать 30 сентября. Соответствующий закон подписал Президент РФ Владимир Путин.