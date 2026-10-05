«Мы не знаем, что будет завтра»: как Нижнекамск готовится к угрозам БПЛА

В Нижнекамске расширяют комплекс мер по обеспечению безопасности жителей. В городе устанавливают дополнительные укрытия, совершенствуют доступ к заглубленным помещениям, а 7 октября проверят систему оповещения. Решения обсуждались сегодня на деловом понедельнике.





Фото: канал в «Максе» Радмира Беляева

«Безопасность для Нижнекамска – это особенно важный вопрос»

Нижнекамск продолжает совершенствовать систему безопасности и защиты населения. На деловом понедельнике мэр города Радмир Беляев отметил, что соответствующий вопрос на субботнем совещании поднял Раис Татарстана Рустам Минниханов.

«Для Нижнекамска это особенно важный вопрос, продолжаем работать над ним каждый день», – сказал Беляев.

В городе уже оборудованы заглубленные помещения в многоквартирных домах, подготовлены укрытия в социальных объектах. Мэр города подчеркнул, что сейчас муниципалитет расширяет эту систему за счет дополнительных решений.

Фото: канал в «Максе» Радмира Беляева

Укрытия в местах массового пребывания людей

В конце прошлой недели в парке «Семья» открыли первое в Татарстане железобетонное укрытие в общественном пространстве. Еще одно устанавливают на территории промышленного парка «Нижнекамск». Такие конструкции предназначены для защиты людей от осколков и ударной волны, объект в парке «Семья» рассчитан на 20 человек.

«Почему именно в парках? Потому что в случае тревоги человек может находиться где угодно. И если ближайшее заглубленное помещение находится далеко, у него должно быть другое безопасное место рядом», – объяснил мэр.

По словам Беляева, решение установить такие конструкции в Нижнекамске принято после изучения опыта Белгорода. В конце сентября мэр города побывал там, чтобы ознакомиться с организацией защиты населения и работой городских служб при угрозах БПЛА. Нижнекамская делегация изучила системы оповещения, работу ЕДДС, комплекс «Безопасный город», систему укрытий, а также организацию резервного энергоснабжения.

«Мы специально изучали этот опыт в Белгороде. Посмотрели, как такие конструкции работают там, какие требования предъявляются, где их лучше размещать. Теперь сделали первый объект у нас. Посмотрим, как он будет работать, и дальше будем устанавливать такие укрытия в других парках и общественных пространствах», – сказал Беляев.

Безопасность работников

Обеспечение безопасности сотрудников промышленных предприятий в числе приоритетных задач для города. Для Нижнекамска этот вопрос особенно актуален потому, что город и промышленные объекты уже становились целями атак БПЛА. Во время одной из атак пострадал хостел, где проживали рабочие.

По словам Радмира Беляева, необходимо оценить, где на территориях предприятий можно создать дополнительные места укрытия.

«Я считаю, что руководители промышленных площадок должны сами посмотреть на этот вариант и оценить, где у них можно создать допместа укрытия для сотрудников», – отметил мэр.

В частности, такая работа ведется в промышленном парке «Нижнекамск». По словам Беляева, ранее на его территории укрытий не было. Сейчас муниципалитет предложил бизнесу рассмотреть возможность установки защитных конструкций.

«Бизнес в этом вопросе беспокоится за своих работников, поэтому установка таких конструкций – хорошее решение для промышленных площадок», – сказал глава города.

Скриншот презентации

Автоматический доступ в укрытия

Еще одно направление работы – обеспечение беспрепятственного доступа жителей в заглубленные помещения. В Нижнекамске продолжается установка систем IP-открывания дверей. На сегодняшний день ими оборудованы 46 объектов.

«В чрезвычайной ситуации дверь должна открываться автоматически. Человек не должен искать ключ, вспоминать код или тратить время на то, чтобы попасть внутрь. Это простое решение, но в критической ситуации такие решения могут иметь большое значение», – подчеркнул Беляев.

По его словам, задача города – максимально исключить человеческий фактор при доступе в укрытия.

Фото: канал в «Максе» Радмира Беляева

«Мы не можем знать, какой сценарий может возникнуть завтра»

Для Нижнекамска вопросы готовности системы безопасности имеют практическое значение. В этом году город неоднократно подвергался атакам БПЛА. В июне после массированной атаки в городе был поврежден жилой дом, пострадали четыре человека.

В сентябре в результате атаки погибли две девушки, несколько человек получили травмы. После сентябрьской атаки Беляев еще раз напомнил о необходимости соблюдать сигналы безопасности и пользоваться укрытиями.

По его словам, удалось избежать большего числа пострадавших, так как жители домов быстро отреагировали на угрозу и спустились в укрытия либо отошли от окон.

«Мы не можем знать, какой сценарий может возникнуть завтра. Дай бог, чтобы ничего не произошло, но нам необходимо всегда быть бдительными и заниматься совершенствованием системы оповещения», – сказал мэр на сегодняшнем совещании.

Проверят систему оповещения

Еще одним направлением работы станет комплексная проверка региональной системы оповещения. Она пройдет в Татарстане 7 октября. В ходе проверки планируется оценить исправность оборудования и действия должностных лиц, ответственных за оповещение населения.

Беляев поручил обратить внимание на техническое состояние сирен и их содержание.

«Идет эксплуатация, поэтому я прошу очень внимательно посмотреть с точки зрения того, чтобы все сирены были в исправном состоянии», – заключил мэр.