Миллионные выплаты и поддержка детей: как помогают семьям после ЧП в Нижнекамске

После пожара на «Нижнекамскнефтехиме», унесшего жизни 12 человек, в Нижнекамске продолжается работа с последствиями ЧП. Пострадавшие проходят лечение, семьям погибших и раненых выплачены компенсации, ведется восстановление поврежденного жилья.





Фото: e-nkama.ru

«К сожалению, мы потеряли 12 человек»

В Нижнекамске на прошлой неделе завершилась поисковая операция после пожара на территории «Нижнекамскнефтехима». Трагедия унесла жизни 12 человек.

«К сожалению, мы потеряли 12 наших соотечественников, 12 человек», – сказал мэр Нижнекамска Радмир Беляев сегодня на деловом понедельнике.

Напомним, в последний день марта на территории завода произошел взрыв. Во время устранения разгерметизации воспламенилась газовая смесь – это спровоцировало пожар на установке.

Огонь тушили почти сутки. За все время в аварийно-спасательных работах были задействованы 522 сотрудника МЧС и 164 единицы различной спецтехники. Поисковая операция на территории предприятия продолжалась неделю и завершилась в ночь на 7 апреля, когда было найдено тело последней жертвы ЧП. Тогда компания опубликовала полный список погибших.

В Нижнекамске на прошлой неделе завершилась поисковая операция после пожара на территории «Нижнекамскнефтехима» Фото: © Стрингер / РИА Новости

В Нижнекамске разработают программу поддержки детей погибших сотрудников НКНХ

В Нижнекамске планируют принять долгосрочную программу поддержки детей сотрудников, погибших в результате происшествия на НКНХ. Помощь им будет оказываться вплоть до совершеннолетия.

Инициатором разработки выступает компания «СИБУР». Как уточнили «Татар-информу» в администрации, программа в настоящее время находится на стадии формирования.

«Это невосполнимая утрата для всего Нижнекамска. Я еще раз приношу глубочайшие соболезнования семьям погибших. И город, и предприятие будут рядом с каждой семьей», – подчеркнул глава Нижнекамского района Радмир Беляев.

Трагедия унесла жизни 12 человек. Компания «СИБУР» в полном объеме перечислила компенсации семьям погибших Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Перечислены все выплаты и восстановлено поврежденное жилье

Компания «СИБУР» в полном объеме перечислила компенсации семьям погибших при пожаре на «Нижнекамскнефтехиме» – по 10 млн рублей. Напомним, что еще 3 млн рублей выплачено по страховке.

Также были выплачены компенсации госпитализированным пострадавшим – по 3 млн рублей.

В Нижнекамске завершаются восстановительные работы после происшествия. При поддержке компании уже приведены в порядок окна и балконы в домах жителей. Всего от нижнекамцев поступило 131 обращение.

В Нижнекамске завершаются восстановительные работы после происшествия Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

«У всех пациентов наблюдается положительная динамика»

В медицинских учреждениях Нижнекамска, Казани и Москвы продолжают лечение пострадавшие. На сегодняшний день в стационарах остается 21 человек.

Глава района навестил их в Нижнекамской больнице вместе с председателем правления СИБУРа Михаилом Карисаловым и гендиректором «Нижнекамскнефтехима» Маратом Фаляховым.

«Скорейшего выздоровления желаем тем, кто сейчас находится еще в медицинских учреждениях. У всех пациентов наблюдается положительная динамика», – отметил Беляев. В ближайшее время ожидается перевод их в обычные палаты.

В медицинских учреждениях Нижнекамска, Казани и Москвы продолжают лечение пострадавшие Фото: vk.com/radmir_belyaev

«Благодаря их самоотверженности были спасены жизни людей»

Отдельно во время визита в Нижнекамскую центральную районную многопрофильную больницу руководство района и предприятия пообщалось с медицинскими работниками, которые находились на смене в день происшествия.

«Именно они взяли на себя основную нагрузку в самые первые, самые тяжелые часы. Благодаря их профессионализму и самоотверженности были спасены жизни людей», – подчеркнул глава района.

Компания «СИБУР» решила премировать всех медицинских работников, участвовавших в оказании помощи пострадавшим.

10 апреля медицинские учреждения города посетил Альмир Абашев Фото: e-nkama.ru

«СИБУР» закупит новое оборудование для нижнекамской больницы

Ранее, 10 апреля, медицинские учреждения города посетил министр здравоохранения Республики Татарстан Альмир Абашев. Во время визита он осмотрел лечебный корпус № 2 Нижнекамской ЦРБ, а также ознакомился с работой эндоскопического отделения и отделения функциональной диагностики.

Как отметил Беляев, данные подразделения готовы оказывать помощь как в плановом, так и в экстренном порядке, что особенно важно для жителей города.

В рамках визита министр также проверил состояние медицинского оборудования и оценил условия работы. По итогам было принято решение о дополнительной поддержке со стороны «СИБУРа».

«Компанией принято решение о финансовой поддержке приобретения ряда оборудования. Перечень уже подготовлен совместно с министром, мы его обсудили и будем закупать дополнительное оборудование для нашей больницы», – подчеркнул глава района.