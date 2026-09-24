Радмир Беляев прибыл в Белгород изучать опыт защиты от БПЛА

Фото: Канал МАКС Радмира Беляева

Мэр Нижнекамска Радмир Беляев работает с коллегами из Белгорода и изучает опыт защиты населения от атак БПЛА.

«В Белгороде работаем с коллегами из Нижнекамска. Делимся опытом построения комплексной системы безопасности в сложной оперативной обстановке. Нижнекамск, как и Белгород, сегодня живет в условиях постоянной угрозы атак ВСУ. Город неоднократно подвергался ударам беспилотников врага – и по промышленным объектам, и по жилым кварталам. Есть погибшие и раненые среди мирных жителей. Повреждены дома, социальные объекты, инфраструктура», – написал накануне в соцсетях мэр Белгорода Валентин Демидов.

Фото: канал МАКС Валентина Демидова

В свою очередь, Радмир Беляев сегодня в своем канале МАКС рассказал, что администрация Нижнекамска вынесла много полезного из общения с коллегами из Белгорода. Так, делегация из Татарстана уже успела увидеть работу Единой дежурно-диспетчерской службы, а также алгоритм действий учеников и учителей при атаке в одной из школ. Кроме того, была изучена работа местной коммунальной инфраструктуры, системы резервного энергоснабжения и системы укрытий.

«Белгородский опыт для нас ценен именно своей практичностью. Здесь речь идет не об одном отдельном решении, а о системе, в которой связаны оповещение, укрытия, управление, работа коммунальных служб и резервирование инфраструктуры. Все эти решения будем внимательно прорабатывать применительно к Нижнекамску», – сказал Беляев.