Татарстанцев предупредили о плановой проверке сирен 7 октября

В Татарстане 7 октября пройдет плановая проверка системы оповещения – будет проверена исправность оборудования и действия должностных лиц. Жителей просят сохранять спокойствие.

Как сообщили «Татар-информу» в ГУ МЧС России по РТ, в 10:40 планируется включение сирен на республиканском уровне, а в 10:44 – на муниципальном. Кроме того, в 10:43 будут перехвачены теле- и радиоканалы для трансляции речевого сообщения.

В случае, если сирена в назначенное время не прозвучала, сообщать никуда не нужно. Это связано с тем, что система оповещения в республике создана в 1980-е годы, после чего были построены новые жилые кварталы. Проблемные зоны уже известны специалистам.