МВД Казахстана не подтвердило информацию о бое в пригороде Алма-Аты

Министерство внутренних дел Казахстана не подтверждает информацию о длившемся несколько часов бое в пригороде Алма-Аты вдоль трассы на Бишкек. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Мы не подтверждаем эту информацию», — заявили в ведомстве.

Очевидцы в свою очередь отметили, что никакого боя они не видели. По их словам, «имели место отдельные выстрелы, отдельные очереди из огнестрельного оружия».

Ранее издание «Sputnik Казахстан» со ссылкой на местных жителей рассказало о боестолкновении у поселка Райымбек, находящегося примерно в 15 километрах от Алма-Аты на трассе, ведущей в столицу Кыргызстана Бишкек.

В начале года жители Жанаозена и Актау на западе Казахстана вышли на несанкционированные митинги. Они протестовали против двукратного увеличения стоимости сжиженного газа. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку Кабинет министров и пообещал разобраться с ценами. Несмотря на это, протестные акции охватили всю страну, в бывшей столице Алма-Ате они переросли в массовые беспорядки.

Тогда Токаев возглавил Совет безопасности вместо первого руководителя государства Нурсултана Назарбаева, уволил ряд чиновников и ввел режим чрезвычайного положения на всей территории страны. Он также обратился к главам государств — членов ОДКБ за помощью. Организация ответила согласием на эту просьбу. В Казахстан направлены миротворцы из стран ОДКБ.

На улицах Алма-Аты размещена военная техника и установлены блокпосты. По предварительным данным, граждане России не пострадали во время беспорядков в Казахстане.