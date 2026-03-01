news_header_top
Политика 1 марта 2026 09:58

В Иране создали совет для исполнения обязанностей Высшего руководителя ИРИ

Обязанности Высшего руководителя Ирана до избрания преемника погибшего верховного лидера исламской республики – аятоллы Али Хосейни Хаменеи возьмет на себя руководящий совет. Об этом заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности ИРИ Али Лариджани, передает телеканал Al Alam.

«В соответствии с Конституцией сформирован руководящий совет, который будет исполнять обязанности верховного лидера до избрания преемника [Хаменеи]», – сообщил Лариджани (цитата по ТАСС).

Ранее агентство Tasnim рассказало, что после гибели верховного лидера возглавлять страну во время переходного периода будут Президент Ирана Масуд Пезешкиан, глава судебной власти ИРИ Голям Хоссейн Мохсени-Эджеи и один из 12 членов Совета стражей Конституции.

Советник Хаменеи Мохаммад Мохбер пояснил, что соответствующий механизм установлен статьей 111 Конституции Ирана.

О смерти аятоллы Хаменеи в результате американо-израильских ударов сначала рассказали агентство Reuters со ссылкой на израильский источник и Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

Позднее информацию о гибели главы государства подтвердила телерадиокомпания «Голос Исламской Республики Иран» (IRIB). Хаменеи погиб еще утром 28 февраля, но власти ИРИ весь минувший день отрицали его смерть. Над мавзолеем Имама Резы – шиитской святыней, расположенной в городе Мешхеде, – поднят черный траурный флаг.

#Иран
