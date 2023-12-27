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Минниханов в рамках «Елки желаний» исполнит желания еще троих детей
Раис Татарстана Рустам Минниханов сегодня перед заседанием Государственного совета РФ вновь присоединился к всероссийской благотворительной акции «Елка желаний». Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики со ссылкой на материалы московского филиала телеканала ТНВ.
Рустам Минниханов снял несколько шаров с елки, стоявшей во Владимирском зале Большого Кремлевского дворца. Внутри шаров были новогодние желания детей из регионов Приволжского федерального округа.
Так Раис РТ узнал о мечтах 15-летней Дарины, девятилетнего Егора и пятилетнего Камиля. Девочка хотела бы посетить ВДНХ, а оба мальчика предпочли бы получить от Деда Мороза подарки-сюрпризы.
В беседе с представителями СМИ Рустам Минниханов заверил, что выполнит новогодние желания детей в короткий срок. В ответ на вопрос, что именно может стать подарком-сюрпризом, он заметил, что в его детстве все мечтали о мандаринах, но теперь дети в основном желают получить в подарок какой-нибудь современный гаджет.
Заседание Государственного совета было посвящено повышению роли и престижа педагога и наставника. В ходе мероприятия Президент РФ Владимир Путин, в частности, поручил разработать системные подходы к оплате труда педагогов и предложил учредить премию «Наставник года».
«Елка желаний» — это традиционная новогодняя акция, в которой могут принять участие все желающие. Ранее в ее рамках Президент России помог девочке попробовать себя в роли ведущей новостей, а мальчику — посетить Эрмитаж. В свою очередь Раис Татарстана исполнил мечту юных татарстанцев встретиться с игроками хоккейной команды «Ак Барс» и передал подарок для мальчика из Лисичанска.
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