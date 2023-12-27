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Раис Татарстана Рустам Минниханов передал подарок для мальчика из Лисичанска
Раис Татарстана Рустам Минниханов принял участие в новогодней акции «Елка желаний». Один из шаров с желаниями, который он снял с елки, принадлежал 9-летнему мальчику из Лисичанска.
Сегодня мэр Лисичанска Эдуард Сахненко вручил мальчику подарки от Раиса РТ и поздравил его с наступающим Новым Годом.
Рустам Минниханов подарил мальчику паззлы и развивающую игру – мини-лабораторию. Эдуард Сахненко также передал ребенку рюкзак, выполненный в виде дракончика.
«Елка желаний» — это традиционная новогодняя акция, в которой могут принять участие все желающие. В этом году ее участниками уже стали Премьер-министр России Михаил Мишустин, Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин, Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин и Раис Татарстана Рустам Минниханов.
Материал подготовлен при участии Сергей Толмацкого.
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