Раис Татарстана Рустам Минниханов передал подарок для мальчика из Лисичанска

Раис Татарстана Рустам Минниханов принял участие в новогодней акции «Елка желаний». Один из шаров с желаниями, который он снял с елки, принадлежал 9-летнему мальчику из Лисичанска.

Сегодня мэр Лисичанска Эдуард Сахненко вручил мальчику подарки от Раиса РТ и поздравил его с наступающим Новым Годом.

Рустам Минниханов подарил мальчику паззлы и развивающую игру – мини-лабораторию. Эдуард Сахненко также передал ребенку рюкзак, выполненный в виде дракончика.

«Елка желаний» — это традиционная новогодняя акция, в которой могут принять участие все желающие. В этом году ее участниками уже стали Премьер-министр России Михаил Мишустин, Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин, Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин и Раис Татарстана Рустам Минниханов.

Материал подготовлен при участии Сергей Толмацкого.