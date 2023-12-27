news_header_top_970_100
Руc Тат
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
ЛНР и Татарстан 27 декабря 2023 11:33

Раис Татарстана Рустам Минниханов передал подарок для мальчика из Лисичанска

Скопировать ссылку

Раис Татарстана Рустам Минниханов принял участие в новогодней акции «Елка желаний». Один из шаров с желаниями, который он снял с елки, принадлежал 9-летнему мальчику из Лисичанска.

Сегодня мэр Лисичанска Эдуард Сахненко вручил мальчику подарки от Раиса РТ и поздравил его с наступающим Новым Годом.

Рустам Минниханов подарил мальчику паззлы и развивающую игру – мини-лабораторию. Эдуард Сахненко также передал ребенку рюкзак, выполненный в виде дракончика.

«Елка желаний» — это традиционная новогодняя акция, в которой могут принять участие все желающие. В этом году ее участниками уже стали Премьер-министр России Михаил Мишустин, Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин, Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин и Раис Татарстана Рустам Минниханов.

Материал подготовлен при участии Сергей Толмацкого.

#Лисичанск
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100