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Общество 19 декабря 2023 11:42

Минниханов исполнит мечты четырех маленьких татарстанцев

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Раис Татарстана Рустам Минниханов поучаствовал в акции «Елка желаний».

Руководителю республики достались мечты четырех маленьких татарстанцев. Так, Дмитрий из Заинска мечтает встретиться с хоккейным клубом «Ак барс», Раяз из Богатых Сабов попросил телескоп, Матвей из Казани хотел бы отправиться на Кавказские горы, так как очень любит путешествовать, а Амир мечтает об умной колонке.

«Воплотим в жизнь мечты детей!» – написал Минниханов в своем телеграм-канале. Он также пожелал, чтоб все дети были здоровы, поскольку это «самое большое желание взрослых».

#Рустам Минниханов #дети #елка желаний #Новый год
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