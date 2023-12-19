Минниханов исполнит мечты четырех маленьких татарстанцев

Раис Татарстана Рустам Минниханов поучаствовал в акции «Елка желаний».

Руководителю республики достались мечты четырех маленьких татарстанцев. Так, Дмитрий из Заинска мечтает встретиться с хоккейным клубом «Ак барс», Раяз из Богатых Сабов попросил телескоп, Матвей из Казани хотел бы отправиться на Кавказские горы, так как очень любит путешествовать, а Амир мечтает об умной колонке.

«Воплотим в жизнь мечты детей!» – написал Минниханов в своем телеграм-канале. Он также пожелал, чтоб все дети были здоровы, поскольку это «самое большое желание взрослых».