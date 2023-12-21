Путин проведет заседание Госсовета, посвященное повышению роли и престижа педагога

На 27 декабря назначено заседание Государственного совета РФ, посвященное повышению роли и престижа педагога и наставника. Соответствующее распоряжение подписал Президент России Владимир Путин.

Впрочем, пять из семи пунктов документа, размещенного на портале официального опубликования правовых актов, предназначены лишь для служебного пользования и не обнародованы.

В двух несекретных пунктах Путин поручил Администрации Президента и Управлению делами «обеспечить подготовку и проведение заседания» (совместно с Федеральной службой охраны), а также обеспечить ведение стенографических работ, издание и рассылку материалов заседания.

Завершающийся 2023 год по решению главы государства был объявлен в России Годом педагога и наставника.