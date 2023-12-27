Путин предложил учредить премию «Наставник года»

В России будет учреждена премия «Наставник года», которая будет вручаться ежегодно. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин на заседании Государственного совета, сообщает пресс-служба Кремля.

«Звание „наставник“ должно звучать гордо. Для этого пять лет назад мы учредили знак отличия „За наставничество“. Я предлагаю учредить и ежегодную премию „Наставник года“», — заметил глава государства.

Кроме того, Путин предложил принять конкретные меры по повышению престижа и статуса наставников и всем субъектам РФ. «Обращаюсь ко всем присутствующим здесь коллегам, руководителям регионов Российской Федерации», — сказал он.

Отдельно Президент остановился на необходимости материального поощрения наставников. Соответственно, возможность начисления доплат за эту работу следует предусмотреть законодательно, добавил он.

Заседание Государственного совета посвящено повышению роли и престижа педагога и наставника. Участие в нем принимает и Раис Татарстана Рустам Минниханов. В ходе мероприятия Владимир Путин, в частности, поручил Правительству разработать системные подходы к оплате труда педагогов, о чем ранее сообщал «Татар-информ».