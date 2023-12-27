Путин заявил, что труд учителей должен оплачиваться по единым правилам

Президент России Владимир Путин

Фото: kremlin.ru

Работа учителей в различных регионах страны должна оплачиваться по единым правилам, а Правительству следует разработать системные подходы к оплате труда педагогов. Об этом заявил Президент России Владимир Путин на заседании Государственного совета РФ, сообщает пресс-служба Кремля.

«Я прошу Правительство предложить системные решения проблемы оплаты труда учителя. Здесь разные подходы есть, я не буду сейчас вдаваться в детали, [вице-премьер] Татьяна Алексеевна [Голикова] может рассказать. Но эти разные подходы в целом известны <...>, нужно двигаться в этом направлении», — заметил глава государства.

Президент также напомнил, что в 2012 году он поручил увеличить среднюю зарплату школьных учителей до среднего уровня зарплат в соответствующих региона. «Эта мера сыграла определенную роль в повышении статуса учительского труда. Вместе с тем нужно совершенствовать, делать более справедливыми механизмы оплаты труда педагогов», — заметил российский лидер.

По словам Путина, дело в том, что в некоторых регионах доходы учителей существенно ниже, чем в среднем по стране. «Труд учителя должен оплачиваться по единым, понятным и прозрачным правилам, иначе между регионами накапливается разрыв в качестве обучения, растет дефицит педагогических кадров», — констатировал в связи с этим он.

Сейчас учителя уезжают из регионов с низкой оплатой их труда, и там падает качество образования. «Всё это нарушает ключевой принцип равенства образовательных возможностей для наших детей», — подытожил Владимир Путин.

Заседание Государственного совета посвящено повышению роли и престижа педагога и наставника. Участие в нем принимает и Раис Татарстана Рустам Минниханов. До начала мероприятия Президент России позвонил мальчику из Костромы Никите Мирошниченко, мечту которого посетить Эрмитаж он исполнил в рамках «Елки желаний».