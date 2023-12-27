Путин исполнил мечту мальчика, который хотел посетить Эрмитаж

Президент России Владимир Путин исполнил мечту 11-летнего Никиты Мирошниченко из Костромы, который хотел посетить Государственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге. О мечте мальчика глава государства узнал, сняв с «Елки желаний» соответствующую открытку при посещении выставки-форума «Россия» на ВДНХ.

Путин позвонил мальчику, который вместе с семьей еще находился на экскурсии в музее, из Московского Кремля — перед заседанием Государственного совета РФ, посвященным повышению роли и престижа педагога.

Президент поинтересовался, «побродил ли» Никита по Эрмитажу и что из увиденного ему понравилось больше всего. В ответ мальчик рассказал, что больше всего ему понравились часы «Павлин» (изготовленный в 1770-е годы часовой автомат работы мастерской английского механика Джеймса Кокса и мастера Фредерика Юри — прим. Т-и) и что он побывал в том числе в Тронному зале и Малахитовой гостиной.

На вопрос Путина о том, что именно его собеседник хотел увидеть в Эрмитаже, тот пояснил, что желал увидеть «Тронный зал, царские палаты, где они были» и уже посетил его. «Здорово, да? Красиво. <…> Очень парадно», — отреагировал на эти слова Президент.

Кроме того, российский лидер также спросил у мальчика, не устал ли он и не устали ли члены его семьи. Получив отрицательный ответ, Путин посоветовал Никите отдохнуть, если он все-таки устанет, и затем продолжить осмотр Государственного Эрмитажа.

«Елка желаний» — это традиционная новогодняя акция, в которой могут принять участие все желающие. Ранее в ее рамках Владимир Путин помог девочке попробовать себя в роли ведущей новостей. В свою очередь Раис Татарстана Рустам Минниханов исполнил мечту юных татарстанцев встретиться с игроками хоккейной команды «Ак Барс» и передал подарок для мальчика из Лисичанска.