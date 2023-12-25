Минниханов исполнил желание детей встретиться с «Ак Барсом»

Раис Татарстана Рустам Минниханов исполнил мечты детей, о которых узнал на акции «Елка желаний». Напомним, дети писали, что мечтают встретиться с членами команды «Ак Барс».

Позже на пресс-конференции, которую провел Минниханов, дети по видеосвязи поблагодарили руководителя республики за исполненную мечту, рассказали о своих любимых спортсменах. Один из детей даже в стихах поблагодарил Раиса РТ.

«Я хочу один совет вам дать, детишки, болельщики наши. Понятно, что у вас есть свои кумиры в лице хоккеистов, но надо болеть за победы команды «Ак Барс». Немного нам надо поднажать, я думаю, все будет хорошо. Тем более, что ваш визит даст сил нашей команде. И мы достойно проведем этот чемпионат», - сказал Минниханов.