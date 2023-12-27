Путин: Для увеличения числа мужчин-учителей необходимо повышать зарплаты

Привлечь мужчин к работе школьными учителями можно за счет увеличения заработных плат педагогов. Об этом заявил Президент России Владимир Путин, осматривая тематическую выставку перед заседанием Государственного совета РФ, передает ТАСС.

Сотрудник Роспатриотцентра Алексей Кутырев рассказал главе государства о подготовке всероссийского конкурса наставников «Быть, а не казаться». «Нам такие крепкие мужчины, как вы, нужны. Вообще нужны такие, а в этой сфере чрезвычайно важны. Мы знаем, сколько у нас в процентном отношении мужчин работает», — отреагировал на его речь Путин.

Услышав эти слова, министр просвещения РФ Сергей Кравцов подсказал, что учителей-мужчин в школах насчитывается всего лишь 15%. «Зарплату надо повышать, но мы еще поговорим об этом», — заметил Президент.

Российский лидер при этом выразил уверенность, что пример наставника-мужчины особенно важен в школе. «<…> когда [наставничество идет] от человека к человеку, от сердца к сердцу, на личном примере, нет ничего важнее, и нет ничего более эффективного», — убежден он.

Заседание Государственного совета посвящено повышению роли и престижа педагога и наставника. Участие в нем принимает и Раис Татарстана Рустам Минниханов. В ходе мероприятия Владимир Путин, в частности, поручил разработать системные подходы к оплате труда педагогов и предложил учредить премию «Наставник года».