Минниханов, митрополит, муфтий и участники СВО: как началось голосование в Татарстане

Одним из первых проголосовал Раис Татарстана Рустам Минниханов

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Минниханов проголосовал с супругой

Одним из первых проголосовал Раис Татарстана Рустам Минниханов. На участок в главном здании КНИТУ-КАИ он пришел с супругой.

Они осмотрели ярмарку, организованную на первом этаже здания, а затем отправились голосовать. Получив бюллетень, Минниханов зашел в кабинку для голосования, откуда уверенно вышел и опустил его в урну.

Сразу после этого Раис опубликовал пост в своем телеграм-канале с фотографией с участка и символом – зеленой галочкой.

«В ближайшие три дня вместе мы выберем будущее нашей страны. Многое сделано, но немало еще предстоит. Поэтому крайне важно продолжить курс на укрепление Отечества и процветание родной республики», — отмечал накануне в своем обращении к жителям республики Рустам Минниханов.

«Важно выбрать достойного человека»

Также с супругой на участок пришел Председатель Государственного Совета Татарстана Фарид Мухаметшин.

«В этой избирательной кампании всем надо принять участие, потому что каждый заинтересован в том, чтобы его будущее было спокойным, чтобы глава государства отвечал на запросы населения. Важно выбрать достойного человека, чтобы в непростых условиях была обеспечена спокойная жизнь, созидательный труд граждан Татарстана и России в целом», — сказал Мухаметшин журналистам после голосования.

С супругой на участок пришел Председатель Государственного Совета Татарстана Фарид Мухаметшин Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Председатель Госсовета убежден, что татарстанцы именно так и сделают свой выбор. «Уверенность, с которой на этих выборах проголосуют татарстанцы, должна обеспечить стабильность в России и в мире, дальнейшее развитие нашей страны. Поэтому мы и хотим, чтобы максимальное количество людей пришло на избирательные участки, отдали голоса за того, за кого считают нужным», — подчеркнул он.

Депутат Госдумы Айрат Фаррахов проголосовал по месту прописки в деревне Альдермыш Высокогорского района Татарстана. «Принял участие в голосовании на своем избирательном участке на участке №1288 в селе Альдермыш Высокогорского района! Земляки, сельчане активно принимают участие в голосовании!» – написал парламентарий в своем телеграм-канале.

Лейла Фазлеева традиционно проголосовала в 3-й казанской гимназии Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

По браслету – на концерт, с фото – за автомобилем

Вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева традиционно проголосовала в 3-й казанской гимназии. «Выбор сегодня мной сделан. Думаю, что каждый житель Республики Татарстан крайне заинтересован в том, чтобы прийти и сделать свой выбор. А потом прийти с браслетом на мероприятие и, возможно, выиграть автомобиль!» – сказала Фазлеева «Татар-информу».

После того как вице-премьер опустила свой бюллетень в урну, она получила браслет «Всей семьей на выборы!» и тут же его надела со словами: «Все, браслет на месте!»

По таким браслетам в Казани можно бесплатно пользоваться общественным транспортом с 15 по 17 марта, а также попасть на концерт у «Ак Барс Арены». Его хедлайнерами станут Хабиб, «Иванушки International», «Хор Турецкого», «Кар-мэн» и Ваня Дмитриенко.

Активности для тех, кто получил браслет, предусмотрены во всех муниципалитетах республики Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

На пресс-конференции в Едином информационном центре она уточнила, что активности для тех, кто получил браслет, предусмотрены во всех муниципалитетах республики.

Также во время выборов можно выиграть один из трех автомобилей Lada Vesta. Для этого нужно сфотографироваться на избирательном участке и опубликовать фотографию в социальной сети «ВКонтакте» с хештегами #ВсейСемьейНаВыборы и #ТатарстанАлга. Только утром в соцсети выложено более 6 тыс. фотографий.

Отдали свои голоса муфтий и митрополит

Принял участие в выборах Президента РФ митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл.

«Участием в выборах Президента мы исполняем свой гражданский долг. Кесарю кесарево надо отдать, оставляя Божие Богу», — сказал владыка.

Принял участие в выборах Президента РФ митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл Фото: tatmitropolia.ru

Размышляя о будущем государства, которое определяется в дни проведения выборов Президента, архиерей отметил, что, прежде всего, важна стабильность. «Важна стабильность, важен стержень. У нашей страны он сегодня есть», – отметил он.

Муфтий Татарстана пришел на выборы Президента России с супругой.

«Мусульман в стране много, значит, и наши голоса могут звучать громко. Но для этого нужно, чтобы верующие выразили этот голос. Поэтому обязательно нужно принимать участие в выборах. Это наше право как полноправных граждан страны. Я исхожу из того, что выбрать нужно самого достойного и полезного для нашего народа и для развития ислама кандидата», — подчеркнул Камиль хазрат Самигуллин.

Камиль хазрат Самигуллин: «Мусульман в стране много, значит, и наши голоса могут звучать громко» Фото: dumrt.ru

Военные голосуют за мирное небо над головой

На одном из избирательных участков Казани первыми проголосовавшими стали участник специальной военной операции и его супруга.

Старший сержант по имени Марат служит в артиллерийской бригаде механиком-водителем-гранатометчиком. Он был призван в ряды Вооруженных сил в рамках частичной мобилизации. Отмечен медалью Министерства обороны РФ «За воинскую доблесть» II степени.

На одном из избирательных участков Казани первыми проголосовавшими стали участник СВО Марат и его супруга Фото: t.me/kzn_official

Сейчас военный находится в отпуске. Вернувшийся на время в Казань боец решил отдать свой голос в первый же день выборов. «Голосую за будущее наших детей и за мирное небо над головой», — заявил Марат.

Проголосовал на выборах военнослужащий из Бугульмы Альберт Ахметшин. В 2022 году был призван по частичной мобилизации, сейчас он находится дома в отпуске.

«Выборы Президента России — это не значит, хочу приду, хочу нет. Это гражданский долг всех жителей страны. А вот за кого голосовать — это уже выбор каждого. Лично я вижу во главе России сильного лидера, проверенного временем. Для меня выбор один», — прокомментировал военный.

Проголосовал на выборах военнослужащий из Бугульмы Альберт Ахметшин Фото: пресс-служба Бугульминского района

Военнослужащий с позывным Коня проголосовал на избирательном участке в Лаишево. Участник спецоперации пришел на выборы вместе со своей семьей: женой Натальей и тремя детьми — Любовью, Максимом и Денисом. В настоящее время боец находится в отпуске по ранению.

«Я считаю, что это долг каждого. У нас прекрасная страна с огромными возможностями. Голосую за будущее наших детей и мирное небо над головой», — сказал боец.

Военнослужащий с позывным Коня проголосовал на избирательном участке в Лаишево Фото: пресс-служба Лаишевского района

«Хочу, чтобы мои дети и внуки росли в спокойной, великой и свободной стране»

В этом году в Татарстане, согласно данным ЦИК РТ, впервые голосуют 86 тыс. молодых людей. В их числе и казанская школьница Мадина Хисматуллина. Сегодня утром она вместе с папой пришла на избирательный участок в Казанский государственный институт культуры.

«Мой сегодняшний выбор — наше будущее, будущее нашей великой страны. Я рада, что у меня появилась прекрасная возможность исполнить свой гражданский долг. Это большая честь для меня, будучи школьницей, участвовать в таком важном событии», — сообщила она корреспонденту «Татар-информа» сразу после голосования.

Казанская школьница Мадина Хисматуллина вместе с папой пришла на избирательный участок Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Отец школьницы Марсель Хисматуллин в свою очередь заявил, что сегодня — великий день для всей страны.

Житель Казани отметил, что «пришел голосовать за будущее своей страны и будущее своих детей».

«Мое детство проходило в непростые 90-е годы, а сегодня у нас прекрасная жизнь. Я хочу, чтобы мои дети и внуки росли в спокойной, великой и свободной стране», — подчеркнул Хисматуллин.

«Очень важно, что вы пригласили людей со всего мира посмотреть, как проходят выборы»

На выборах работают международные наблюдатели. Представители Испании, Индонезии, Доминиканской Республики, Гватемалы и Танзании будут наблюдать за ходом голосования на избирательных участках Татарстана в течение трех дней. Сегодня утром они посетили участковую избирательную комиссию №55, которая находится в здании Казанского национального исследовательского технологического университета.

На выборах работают международные наблюдатели Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Мы приехали сюда, чтобы поучаствовать в выборах в качестве наблюдателей, чтобы изучить опыт, который является новым для нашей страны и в целом для Латинской Америки. Смотрим, как это всё работает. Конечно, мы что-то знали про избирательную систему России, но и сейчас узнаем много нового», — рассказал корреспонденту «Татар-информа» советник заместителя министра по политике и планированию Доминиканы Джоэль Ирисарис Паулино Кастелланос.

По словам спикера, пока он посетил только один избирательный участок в Татарстане, но уже смог оценить высокий уровень организации выборов. «Все подготовлено к проведению голосования», — подчеркнул он.

Профессор и исследователь Университета Индонезии Деви Рахмавати добавила, что «система голосования в России открытая».

«Западные СМИ показывают другую ситуацию, а здесь я увидела все своими глазами. Очень важно, что вы пригласили людей со всего мира посмотреть, как проходят выборы в России, потому что „увидеть“ – значит „поверить“», — заявила она.

Сегодня в Татарстане начали работу 65 территориальных и 2722 участковые избирательные комиссии Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Настроение хорошее, погода хорошая, и выборы пройдут хорошо»

Сегодня в Татарстане начали работу 65 территориальных и 2722 участковые избирательные комиссии, также открылись 45 временных избирательных участков в больницах, санаториях, в СИЗО, на вокзале и в аэропорту.

Правом сделать свой выбор обладают почти 3 млн татарстанцев. Проведение выборов обеспечивают 22 тысячи членов избиркомов. На избирательных участках работают более 16 тыс. наблюдателей, в том числе иностранных.

«А вы знаете, я сейчас приехал сюда на пресс-конференцию, по пути заехал в Центр общественного наблюдения, посмотрел за нашими участками, как идет голосование. Активно Татарстан голосует. Настроение хорошее, погода хорошая, и выборы пройдут хорошо», — заявил председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев в Едином информационном центре выборов Президента России в «Татмедиа».

Восьмые по счету выборы Президента Российской Федерации состоятся 15, 16 и 17 марта. В них участвуют четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).