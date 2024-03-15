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Глава Татарстанской митрополии принял участие в выборах Президента РФ
Сегодня утром, в первый день выборов Президента России, митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл прибыл в Избирательный участок № 270, чтобы отдать свой голос. Об этом сообщает митрополия Татарстана.
После голосования владыка ответил на вопросы журналистов республиканских СМИ.
«Участием в выборах Президента мы исполняем свой гражданский долг. Кесарю Кесарево надо отдать, оставляя Божие Богу», — сказал владыка.
Размышляя о будущем государства, которое определяется в дни проведения выборов Президента, архиерей отметил, что, прежде всего, важна стабильность.
«Важна стабильность, важен стержень. У нашей страны он сегодня есть», – отметил он.
Отметим, что 15 марта в Татарстане начали работу 65 территориальных и 2722 участковые избирательные комиссии, также открылись 45 временных избирательных участков в больницах, санаториях, в СИЗО, на вокзале и в аэропорту.
Правом сделать свой выбор обладают почти 3 млн татарстанцев. Они могут проголосовать с 8 до 20 часов 15, 16 и 17 марта.
Проведение выборов обеспечивают 22 тысячи членов избиркомов. На избирательных участках работают более 16 тыс. наблюдателей, в том числе иностранных.
Восьмые по счету выборы Президента Российской Федерации состоятся 15, 16 и 17 марта. В них участвуют четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).
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