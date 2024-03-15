«Голосую за будущее наших детей»: боец СВО пришел на выборы в Лаишево с семьей

Военнослужащий с позывным Коня проголосовал на избирательном участке в Лаишево. Участник спецоперации пришел на выборы вместе со своей семьей: женой Натальей и тремя детьми — Любовью, Максимом и Денисом. В настоящее время боец находится в отпуске по ранению.

«Я считаю, что это долг каждого. У нас прекрасная страна с огромными возможностями. Голосую за будущее наших детей и мирное небо над головой», — сказал боец.

Наталья также прокомментировала свое участие в выборах. Она назвала себя счастливым человеком и отметила, что свой день рождения, Новый год и 8 Марта провела вместе со всей семьей. «Мой муж находится на службе, а наша дочь учится в Казани. Сегодня я действительно счастливый человек, ведь мы смогли отметить все эти праздники вместе, а сейчас идем на выборы», — заявила женщина.

Старшая дочь Любовь проголосовала впервые: она волновалась, ожидая этого дня. Девушка убеждена, что ее голос важен и необходим.

Пятнадцатого марта в Татарстане начали работу 65 территориальных и 2722 участковые избирательные комиссии, также открылись 45 временных избирательных участков в больницах и санаториях, в СИЗО, на вокзале и в аэропорту.

Правом сделать свой выбор обладают почти 3 млн татарстанцев. Они могут проголосовать с 8 до 20 часов 15, 16 и 17 марта. Проведение выборов обеспечивают 22 тыс. членов избиркомов. На избирательных участках работают более 16 тыс. наблюдателей, в том числе иностранных.

Восьмые по счету выборы Президента Российской Федерации проходят 15, 16 и 17 марта. В них участвуют четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).