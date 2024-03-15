Муфтий Татарстана пришел на выборы Президента России с супругой

Муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин отдал свой голос на президентских выборах, придя на избирательный участок в Казани. Об этом сообщает Духовное управление мусульман РТ.

«Мусульман в стране много, значит, и наши голоса могут звучать громко. Но для этого нужно, чтобы верующие выразили этот голос. Поэтому обязательно нужно принимать участие в выборах», — сказал муфтий.

Проголосовать Камиль хазрат и его супруга пришли на избирательный участок №46, расположенный в казанской школе №80.

«Это наше право как полноправных граждан страны. Я исхожу из того, что выбрать нужно самого достойного и полезного для нашего народа и для развития ислама кандидата», — подчеркнул Камиль хазрат Самигуллин.

Пятнадцатого марта в Татарстане начали работу 65 территориальных и 2722 участковые избирательные комиссии, также открылись 45 временных избирательных участков в больницах и санаториях, в СИЗО, на вокзале и в аэропорту.

Правом сделать свой выбор обладают почти 3 млн татарстанцев. Они могут проголосовать с 8 до 20 часов 15, 16 и 17 марта. Проведение выборов обеспечивают 22 тыс. членов избиркомов, На избирательных участках работают более 16 тыс. наблюдателей, в том числе иностранных.

Восьмые по счету выборы Президента Российской Федерации проходят 15, 16 и 17 марта. До выборов допущены четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).