На одном из избирательных участков Казани первым проголосовавшим стал участник СВО

Сегодня в 8 часов утра по всему Татарстану открылись избирательные участки. На одном из них, расположенном в казанской гимназии №184, первыми проголосовавшими стали участник специальной военной операции и его супруга. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана в своем Telegram-канале.

Старший сержант по имени Марат служит в артиллерийской бригаде механиком-водителем-гранатометчиком. Он был призван в ряды Вооруженных сил в рамках частичной мобилизации. Отмечен медалью Министерства обороны РФ «За воинскую доблесть» II степени.

Фото: t.me/kzn_official/

Сейчас военный находится в отпуске. Вернувшийся на время в Казань боец решил отдать свой голос в первый же день выборов. «Голосую за будущее наших детей и за мирное небо над головой», — заявил Марат.

Специальная военная операция (СВО) началась более двух лет назад, 24 февраля 2022 года. Ее инициировал Президент РФ Владимир Путин. Российские власти не раз заявляли, что она будет продолжаться вплоть до достижения поставленных целей.

Восьмые по счету выборы Президента Российской Федерации проходят 15,16 и 17 марта. Всего в Татарстане открыт 2821 избирательный участок, они работают с 8.00 до 20.00. До выборов допущены четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от ЛДПР), Николай Харитонов (от КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).