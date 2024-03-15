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На одном из избирательных участков Казани первым проголосовавшим стал участник СВО
Сегодня в 8 часов утра по всему Татарстану открылись избирательные участки. На одном из них, расположенном в казанской гимназии №184, первыми проголосовавшими стали участник специальной военной операции и его супруга. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана в своем Telegram-канале.
Старший сержант по имени Марат служит в артиллерийской бригаде механиком-водителем-гранатометчиком. Он был призван в ряды Вооруженных сил в рамках частичной мобилизации. Отмечен медалью Министерства обороны РФ «За воинскую доблесть» II степени.
Сейчас военный находится в отпуске. Вернувшийся на время в Казань боец решил отдать свой голос в первый же день выборов. «Голосую за будущее наших детей и за мирное небо над головой», — заявил Марат.
Восьмые по счету выборы Президента Российской Федерации проходят 15,16 и 17 марта. Всего в Татарстане открыт 2821 избирательный участок, они работают с 8.00 до 20.00. До выборов допущены четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от ЛДПР), Николай Харитонов (от КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).
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