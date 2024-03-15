Депутат Госдумы Айрат Фаррахов проголосовал в татарстанском селе Альдермыш

Депутат Госдумы Айрат Фаррахов проголосовал по месту прописки в деревне Альдермыш Высокогорского района Татарстана. Об этом он рассказал в своем телеграм-канале.

«Принял участие в голосовании на своём избирательном участке на участке N1288 в селе Альдермыш, Высокогорского района! Земляки, сельчане активно принимают участие в голосовании!», – сообщил парламентарий.

Напомним, что в первый день выборов Президента РФ, утром15 марта, свой голос уже отдали Раис Татарстана Рустам Минниханов и его супруга, вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева, митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл, муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин.

Пятнадцатого марта в Татарстане начали работу 65 территориальных и 2722 участковые избирательные комиссии, также открылись 45 временных избирательных участков в больницах и санаториях, в СИЗО, на вокзале и в аэропорту.

Правом сделать свой выбор обладают почти 3 млн татарстанцев. Они могут проголосовать с 8 до 20 часов 15, 16 и 17 марта. Проведение выборов обеспечивают 22 тыс. членов избиркомов, На избирательных участках работают более 16 тыс. наблюдателей, в том числе иностранных.

Восьмые по счету выборы Президента Российской Федерации проходят 15, 16 и 17 марта. До выборов допущены четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).