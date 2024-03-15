«Всё подготовлено»: международные наблюдатели посетили избирательный участок в Казани

Международные наблюдатели на выборах Президента России сегодня посетили участковую избирательную комиссию №55, которая находится в здании Казанского национального исследовательского технологического университета. Представители Испании, Индонезии, Доминиканской Республики, Гватемалы и Танзании будут наблюдать за ходом голосования на избирательных участках Татарстана в течение трех дней.

Фото: © Надежда Гордеева / «Татар-информ»

«Мы приехали сюда, чтобы поучаствовать в выборах в качестве наблюдателей, чтобы изучить опыт, который является новым для нашей страны и в целом для Латинской Америки. Смотрим, как это всё работает. Конечно, мы что-то знали про избирательную систему России, но и сейчас узнаем много нового», — рассказал корреспонденту «Татар-информа» советник заместителя министра по политике и планированию Доминиканы Джоэль Ирисарис Паулино Кастелланос.

Фото: © Надежда Гордеева / «Татар-информ»

Он отметил, что первый раз в Казани, но уже второй раз в России. «Я был здесь в октябре прошлого года. Мне очень нравится, как здесь принимают. Люди добродушные, открытые и приятные в общении», — поделился собеседник информагентства своими впечатлениями.

По словам спикера, пока он посетил только один избирательный участок в Татарстане, но уже смог оценить высокий уровень организации выборов. «Всё подготовлено к проведению голосования», — подчеркнул он.

Фото: © Надежда Гордеева / «Татар-информ»

Профессор и исследователь Университета Индонезии Деви Рахмавати добавила, что «система голосования в России открытая». «Западные СМИ показывают другую ситуацию, а здесь я увидела всё своими глазами. Очень важно, что вы пригласили людей со всего мира посмотреть, как проходят выборы в России, потому что „увидеть“ значит „поверить“», — заявила она.

Фото: © Надежда Гордеева / «Татар-информ»

Рахмавати заметила, что Россия уже более 70 лет является международным партнером Индонезии. «Мы здесь для того, чтобы учиться у России», — уточнила она.

Спикер признала, что избирательные системы двух государств имеют как сходства, так и различия. Так, например, в некоторых регионах России действует дистанционное электронное голосование, а в Индонезии этого нет.

Фото: © Надежда Гордеева / «Татар-информ»

«У нас проживает 277 млн человек и нет такой электронной системы. А вы используете современные технологии. У вас есть самовыдвиженцы, а в нашей стране этого нет. Различия есть и в урнах для бюллетеней. Здесь они прозрачные, а в нашей стране — закрытые. В бюллетенях у нас только фотография и имя кандидата, а у вас представлена информация о кандидате», — сообщила она.

Миссия международных наблюдателей будет работать на избирательных участках все дни выборов Президента России до окончания подсчета голосов. Все избирательные участки будут открыты с 8.00 до 20.00.

Проголосовать на выборах Президента России можно 15, 16 и 17 марта. ЦИК РФ допустила до выборов четырех кандидатов: Владислава Даванкова (от партии «Новые люди»), Леонида Слуцкого (ЛДПР), Николая Харитонова (КПРФ) и действующего главу государства Владимира Путина (самовыдвиженец).