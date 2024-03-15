Боец СВО из Бугульмы проголосовал на выборах Президента РФ

Военнослужащий из Бугульмы Альберт Ахметшин вместе с супругой проголосовал в выборах президента России. Боец убежден, что участие в выборах — это гражданский долг всех жителей.

«Выборы президента России — это не значит, хочу приду, хочу нет. Это гражданский долг всех жителей страны. А вот за кого голосовать — это уже выбор каждого. Лично я вижу во главе России сильного лидера, проверенного временем. Для меня выбор один», — прокомментировал военный.

Альберт Ахметшин — уроженец города Казани. В свое время родители-геологи переехали жить в Бугульму. Здесь и остались. Альберт учился в Казани, там познакомился с супругой. И все равно вернулся в Бугульму.

«В 2022 году был призван по частичной мобилизации. Мы офицеры, нас к этому готовили. Сейчас на фронте мой братишка и сын», — рассказал военнослужащий.

В 2023 году Альберт Ахметшин был награжден орденом Мужества — за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга при защите Отечества и государственных интересов РФ.

Пятнадцатого марта в Татарстане начали работу 65 территориальных и 2722 участковые избирательные комиссии, также открылись 45 временных избирательных участков в больницах и санаториях, в СИЗО, на вокзале и в аэропорту.

Правом сделать свой выбор обладают почти 3 млн татарстанцев. Проведение выборов обеспечивают 22 тыс. членов избиркомов.

Восьмые по счету выборы Президента Российской Федерации проходят 15, 16 и 17 марта. В них участвуют четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).