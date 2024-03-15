«Мой голос — будущее великой страны»: школьница из Казани впервые пришла на выборы

В этом году в Татарстане, согласно данным ЦИК РТ, впервые голосуют 86 тыс. молодых людей. В их числе и казанская школьница Мадина Хисматуллина. Сегодня утром она вместе с папой пришла на избирательный участок в Казанский государственный институт культуры.

«Мой сегодняшний выбор — наше будущее, будущее нашей великой страны. Я рада, что у меня появилась прекрасная возможность исполнить свой гражданский долг. Это большая честь для меня, будучи школьницей, участвовать в таком важном событии», — сообщила она корреспонденту «Татар-информа» сразу после голосования.

Отец школьницы Марсель Хисматуллин в свою очередь заявил, что сегодня — великий день для всей страны.

«Мы пришли выбирать лидера России и голосуем не только за Президента, но и за наше будущее. Моей дочери буквально две недели назад исполнилось 18 лет, она еще школьница. Наша мама сегодня прийти, к сожалению, вместе с нами не смогла, поскольку на работе. Она будет голосовать вечером», — рассказал мужчина.

Житель Казани отметил, что «пришел голосовать за будущее своей страны и будущее своих детей».

«Мое детство проходило в непростые 90-все годы, а сегодня у нас прекрасная жизнь. Я хочу, чтобы мои дети и внуки росли в спокойной, великой и свободной стране», — подчеркнул Хисматуллин.

В голосовании сегодня утром также приняла участие ректор Казанского государственного института культуры Роза Ахмадиева. Она выразила уверенность, что выборы для каждого гражданина — большая ответственность.

«Каждый человек, проживающий в нашей стране, обязан и должен принимать такую ответственность, приходить на выборы, чтобы оставить свой голос. А для нашего дружного коллектива проведение выборов в стенах вуза — тоже большая ответственность. И я очень рада, что наши студенты активно участвуют в выборах. Кроме того, по их инициативе сегодня у нас организовано большое театрализованное представление», — рассказала Ахмадиева корреспонденту «Татар-информа».

Председатель избирательного участка №283, преподаватель Казанского института культуры Наиль Сагдиев отметил, что современные люди живут в неспокойное время. Поэтому, на его взгляд, выборы Президента России имеют особое значение.

«Мы должны показать всему миру, что мы сильны, что мы — одна большая семья. Россия — сильное государство. Нынешние выборы очень важны. В этом году в Казани впервые голосуют тысячи человек, для них это очень важный и ответственный шаг», — заметил Сагдиев.

Согласно данным спикера, к избирательному участку №283 прикреплено более 1,1 тыс. избирателей по прописке. Еще более 300 человек подали заявления, чтобы проголосовать здесь. Кроме того, в Институте культуры открыт избирательный участок №340, где голосуют курсанты Казанского танкового училища.

Торжественное открытие сразу двух избирательных участков — №283 и 340 состоялось в Казанском государственном институте культуры сегодня в 8 часов утра. В фойе здания участников голосования встречали коллектив оркестра народных инструментов «Казань Нуры» и сводный хор института в составе 70 человек. После этого перед избирателями выступил оркестр Казанского высшего танкового командного училища.

Пятнадцатого марта в Татарстане начали работу 65 территориальных и 2722 участковые избирательные комиссии, также открылись 45 временных избирательных участков в больницах и санаториях, в СИЗО, на вокзале и в аэропорту.

Правом сделать свой выбор обладают почти 3 млн татарстанцев. Они могут проголосовать с 8 до 20 часов 15, 16 и 17 марта.

Проведение выборов обеспечивают 22 тыс. членов избиркомов, На избирательных участках работают более 16 тыс. наблюдателей, в том числе иностранных.

Восьмые по счету выборы Президента Российской Федерации проходят 15, 16 и 17 марта. В них участвуют четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).