«Ъ»: Минцифры РФ предложило ввести плату за международный трафик в сетях 5G

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ обсуждает с мобильными операторами введение платы за использование более 50 Гб международного трафика в сетях связи пятого поколения (5G). Об этом со ссылкой на информированный источник пишет газета «Коммерсантъ».

При этом собеседник издания заметил, что ранее профильное ведомство заявляло о планах запустить соответствующий механизм уже в октябре, но у операторов на данный момент отсутствует техническое решение для реализации идеи Минцифры. «Сроки могут сдвинуться», – уточнил он.

Другой источник на рынке констатировал, что вопрос введения платы за заграничный трафик «с повестки не снимался» и сейчас обсуждаются разные варианты, однако конкретного решения пока нет. Вместе с тем этот собеседник «Ъ» констатировал, что пока реализовать идею с взиманием платы за международный трафик в сети 5G «технически невозможно», потому что трафик 5G идет через LTE-сеть.

На совещании 28 марта этого года глава Минцифры РФ Максут Шадаев попросил операторов связи ввести плату за использование более 15 гигабайт международного трафика в месяц на мобильных сетях, а интернет-платформы и онлайн-ретейлеров – ограничить использование сервисов при включенном VPN. Позднее он признал, что перед ведомством поставлена задача снизить использование VPN-сервисов в стране.

Позднее Минцифры РФ потребовало от платформ ограничить доступ при включенном VPN, эта мера начала работать с середины апреля. Вместе с тем, по информации газеты «Ведомости», операторы попросили ведомство отсрочить введение платы за VPN-трафик. В отрасли выражали надежду, что внедрение этой меры удастся отложить к некоей средней дате между 1 мая, 1 сентября и началом 2028 года. Несмотря на это, в конце апреля в Минцифры подтвердили разработку механизма дополнительной тарификации.

В мае «Коммерсантъ» узнал от источников на телеком-рынке, что власти России не планируют обязывать мобильных операторов вводить дополнительную тарификацию международного трафика для пользователей сотовых сетей до осенних выборов в Государственную Думу ФС РФ IX созыва (прошли с 18 по 20 сентября).

В сентябре во исполнение поручения Президента РФ Владимира Путина в 16 городах страны, включая Казань, заработали коммерческие сети связи пятого поколения. Пока доступ к сервисам 5G получили около 10 млн жителей страны – обладатели гаджетов на ОС Android. (Подробнее о перспективах подобных сетей в РФ можно прочитать в материале «Татар-информа» Внедрение 5G в России: что изменится для пользователей.)

Директор по продуктам компании Vigo Антон Прокопенко прокомментировал информацию о новой инициативе Минцифры. По его словам, технически реализовать тарификацию зарубежного трафика без детального разделения по типам сервисов возможно. На уровне мобильной сети оператор может учитывать объем трафика, относимого к зарубежным сетям, по IP-адресам, а технические метрики позволяют в биллинге разделить трафик абонентов на 5G и LTE. Впрочем, остается вопрос, насколько это возможно делать в режиме реального времени.

К тому же коммерческие сети 5G в России пока работают в ограниченном числе городов и не на всех устройствах – например, их нельзя использовать на гаджетах корпорации Apple, добавил Прокопенко.

Помимо прочего, порог в 50 Гб международного трафика через 5G высок – в 2025 году частный абонент расходовал в среднем около 24 Гб всего мобильного трафика в месяц. подчеркнул другой эксперт – представитель компании Strategy Partners Сергей Кудряшов. По его оценке, «быстро преодолеть порог может тот, кто раздает мобильный интернет другим устройствам».