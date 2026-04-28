«Ъ»: Минцифры РФ подтвердило планы ввести тарифы на зарубежный трафик для борьбы с VPN

Минцифры РФ подтвердило разработку механизма дополнительной тарификации международного трафика для пользователей сотовых сетей (введение аналогичной меры для пользователей проводного домашнего интернета пока не обсуждается). Об этом пишет газета «Коммерсантъ», ссылаясь на представителей отрасли.

В начале апреля Ассоциация компаний связи направила в министерство запрос, планируется ли вводить лимит в 15 гигабайт на VPN-трафик и на какие эта сети данная мера будет распространяться. Тогда ведомство не ответило на запрос, сейчас же речь, скорее всего, идет об ограничении всего трансграничного трафика, пояснил исполнительный директор ассоциации Ярослав Дубовиков.

По словам Дубовикова, «ни один оператор связи на сегодняшний день не может посчитать, какое количество VPN-трафика у него в сети присутствует». Таким образом, констатировал он, ответ Минцифры «можно рассматривать как постановку знака равенства между международным трафиком и VPN».

Директор Ассоциации компаний связи уточнил, что при реализации этой меры изменится набор сервисов внутри тарифного плана клиента. Ожидаемая плата в размере 150 рублей за один гигабайт сверх выделенного лимита приведет к тому, что «расходы абонентов на доступ к иностранным ресурсам начнут исчисляться тысячами и десятками тысяч рублей». Для компаний же такое ограничение «станет фактически остановкой всей международной деятельности и общения с иностранными партнерами», подчеркнул он.

Консультант по интернет-безопасности компании Positive Technologies Алексей Лукацкий объяснил, что методы отслеживания способов обхода блокировок не работают на 100%. По его оценке, полностью заблокировать весь VPN-трафик можно, только отключив «весь международный информационный обмен» и разрешив его лишь через определенные точки, которым будет предоставляться доступ по «белым спискам» Роскомнадзора.

Глава ассоциации «Отечественный софт» Наталья Касперская в свою очередь предупредила, что любые ограничения на трансграничный трафик чреваты серьезным повышением цен на продукты российских ИТ-компаний. Причина заключается в использовании разработчиками открытого ПО (все опенсорсные решения происходят из-за рубежа) и нейросетей – подходящие для работы над приложениями ИИ-модели тоже являются иностранными.

«Если взять ситуацию, когда нам удастся отрезать себя от международного трафика, то это приведет к довольно быстрой деградации как средств разработки, так и всех внутренних систем», – подытожила Касперская.

Ранее, на совещании 28 марта, глава Минцифры РФ Максут Шадаев попросил операторов связи ввести плату за использование более 15 гигабайт международного трафика в месяц на мобильных сетях, а интернет-платформы и онлайн-ретейлеров – ограничить использование сервисов при включенном VPN. Позднее он признал, что перед ведомством поставлена задача снизить использование VPN-сервисов в стране.

Позднее Минцифры РФ потребовало от платформ ограничить доступ при включенном VPN, эта мера начала работать с середины апреля. Вместе с тем, по информации газеты «Ведомости», операторы попросили ведомство отсрочить введение платы за VPN-трафик. В отрасли надеются, что внедрение этой меры удастся отложить к некоей средней дате между 1 мая, 1 сентября и началом 2028 года.