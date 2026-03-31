Шадаев рассказал о поставленной перед Минцифры РФ задаче снизить использование VPN

Максут Шадаев в 2023 году

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Перед Минцифры России поставлена задача снизить использование VPN-сервисов в стране. Об этом руководитель ведомства Максут Шадаев рассказал в профильном сообществе «МИТ – Мы ИТ» в национальном мессенджере MAX.



«<….> Минцифры является органом исполнительной власти, и мы обязаны реализовать поставленные перед нами задачи. В данном случае – задачу по снижению использования VPN», – подчеркнул Шадаев.

В связи с этим министр напомнил о принятых профильными структурами решениях об ограничении доступа к некоторым иностранным платформам, «с которыми долго пытались договориться о выполнении законодательных требований». «<….> не просто каких-то пожеланий и хотелок, а требований принятых законов. Не получилось», – заявил он.

Вместе с тем Шадаев заверил, что Минцифры рассчитывает решить поставленную задачу «с минимальными последствиями и обременениями для пользователей», а вариант с введением административной ответственности за использование VPN ведомству «категорически не нравится».

«Обсуждаемые сегодня меры являются сложным компромиссом. Конечно, мы понимаем все последствия, но все другие варианты сильно хуже», – добавил он.

Накануне журнал Forbes написал, что Максут Шадаев на совещании 28 марта попросил операторов связи ввести плату за использование более 15 гигабайт международного трафика в месяц на мобильных сетях, а интернет-платформы и онлайн-ретейлеров – ограничить использование сервисов при включенном VPN.