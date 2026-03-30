СМИ узнали, что власти РФ решили отключить оплату Apple ID с мобильного

Власти обсуждают решение отключить возможность пополнять баланс Apple ID со счета мобильного телефона или уже приняли его. Об этом сообщают РИА Новости и РБК.

Сначала РИА Новости со ссылкой на правительственный источник рассказало, что в Минцифры РФ изучают возможность временного введения соответствующих ограничений.

«На совещании с „Большой четверкой" [мобильных операторов] 28 марта [ведомство] обсудило возможность временно приостановить оплату», – пояснил собеседник агентства.

При этом источник назвал целью такого шага возвращение популярных российских сервисов в App Store. Также он упомянул игнорирование требований об установке отечественного магазина приложений RuStore и невыполнение просьб об удалении из App Store VPN-сервисов.

Затем РБК со ссылкой на три источника на телеком-рынке рассказал, что операторы «Большой четверки» уже получили указание отключить пополнение баланса Apple ID со счета мобильного на том самом совещании 28 марта, которое провел глава Минцифры РТ Максут Шадаев.

Один из источников указал, что в качестве одной из причин как раз была упомянута необходимость препятствовать оплате VPN-сервисов.

Еще одним действующим в России вариантом пополнения Apple ID, помимо мобильного счета, являются подарочные карты. После начала специальной военной операции в РФ не продаются физические подарочные карты, но у онлайн-посредников можно приобрести цифровой код (16-значную комбинацию букв и цифр). Пока неизвестно, будет ли запрет распространяться и на этот способ оплаты, заметил один из собеседников издания.

На конец прошлого, 2025 года корпорация Apple занимала лидирующую долю среди смартфонов на руках у абонентов МТС, «МегаФона» и «ВымпелКома». В 2022–2024 годах доля пользователей гаджетов на iOS в России составляла 40–42%, на Android – 58–60%, оценивал ранее Т-банк в рамках аналитического проекта T-Data.

В число сервисов Apple с ежемесячными или ежегодными платежами входят облачное хранилище iCloud+, стриминг музыки и подкастов Apple Music, предоставляющий доступ к музыкальной коллекции пользователя с различных устройств Apple Match, стриминг фильмов и сериалов Apple TV+, игровая платформа Apple Arcade, фитнес-сервис Apple Fitness+ и пакетная подписка Apple One. Опция оплаты Apple ID через мобильный счет предполагает привязку номера телефона – средства списываются с баланса.