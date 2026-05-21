«Ъ»: Власти отложили планы ввести плату за зарубежный трафик минимум до осени

Власти России не планируют обязывать мобильных операторов вводить дополнительную тарификацию международного трафика для пользователей сотовых сетей до осенних выборов в Государственную Думу ФС РФ. Об этом пишет газета «Коммерсантъ», ссылаясь на три источника на телеком-рынке.

По словам собеседников издания, на данный момент не существует документа, который бы содержал сроки введения платы за трансграничный трафик и прописывал бы обязательства операторов связи.

Один из источников «Ъ» при этом добавил, что пока вообще непонятно, как технически полноценно реализовать соответствующую меру. Дело в том, что многие российские сервисы и сайты используют иностранные IP-адреса. «Скорее всего, это выльется в техническую невозможность это сделать», – предположил он.

На совещании 28 марта этого года глава Минцифры РФ Максут Шадаев попросил операторов связи ввести плату за использование более 15 гигабайт международного трафика в месяц на мобильных сетях, а интернет-платформы и онлайн-ретейлеров – ограничить использование сервисов при включенном VPN. Позднее он признал, что перед ведомством поставлена задача снизить использование VPN-сервисов в стране.

Позднее Минцифры РФ потребовало от платформ ограничить доступ при включенном VPN, эта мера начала работать с середины апреля. Вместе с тем, по информации газеты «Ведомости», операторы попросили ведомство отсрочить введение платы за VPN-трафик. В отрасли выражали надежду, что внедрение этой меры удастся отложить к некоей средней дате между 1 мая, 1 сентября и началом 2028 года. Несмотря на это, в конце апреля в Минцифры подтвердили разработку механизма дополнительной тарификации.