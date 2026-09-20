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Общество 20 сентября 2026 10:58

Эксперт Муртазин рассказал, когда 5G станет доступен большинству россиян

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Эксперт Муртазин рассказал, когда 5G станет доступен большинству россиян
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Сети связи пятого поколения могут стать доступны 80% населения России не раньше 2030–2031 годов. Такой прогноз РИА Новости дал ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

«Любой стандарт развивается постепенно. Соответственно, если мы говорим про тотальный доступ, это 2030-2031 год, где-то 80% населения потенциально будут иметь доступ», – сказал Муртазин.

В настоящее время 5G работает в 16 городах России и доступен 10 млн абонентов. До конца года планируется запуск сетей еще в 50 городах.

Для подключения к 5G необходим смартфон с поддержкой стандарта и нахождение в зоне покрытия сети. Доступ к технологии для пользователей iPhone зависит от решения Apple, отмечали ранее в Минцифры России.

#сеть 5G
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