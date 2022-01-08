МИД России разбирается в ситуации с задержанием корреспондента RT в Казахстане

Министерство иностранных дел России разбирается в ситуации с задержанием внештатного корреспондента телеканала RT Станислава Обищенко в Казахстане. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает РИА Новости.

В Генеральном консульстве России в Алма-Ате также подтвердили, что дипломаты разбираются в ситуации. Во взаимодействии с правоохранителями они выясняют «суть произошедшего инцидента с учетом введенного режима ЧП и проведения антитеррористической операции», объяснил изданию «Sputnik Казахстан» генконсул Евгений Бобров.

Ранее продюсер «RT Россия» Михаил Краснов рассказал, что журналисты телеканала приехали из Нур-Султана в Алма-Ату. Они собирались снять стендапы в церкви и побывать на площади Республики для подсъема военной техники.

По словам представителя канала, Станислав Обищенко «находился на другой стороне дороги, подъехала машина с военными — пригрозили автоматом, поставили на колени и заставили пройти в машину».

В начале года жители Жанаозена и Актау на западе Казахстана вышли на несанкционированные митинги. Они протестовали против двукратного увеличения стоимости сжиженного газа. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку Кабинет министров и пообещал разобраться с ценами. Несмотря на это, протестные акции охватили всю страну, а в бывшей столице Алма-Ате они переросли в массовые беспорядки.

Тогда Токаев возглавил Совет безопасности вместо первого руководителя государства Нурсултана Назарбаева, уволил ряд чиновников и ввел режим чрезвычайного положения на всей территории страны. Он также обратился к главам государств — членов ОДКБ за помощью. Организация ответила согласием на эту просьбу. В Казахстан направлены миротворцы из стран ОДКБ, в том числе из России, Беларуси, Армении, Киргизии.