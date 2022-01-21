В Женеве начались переговоры Лаврова и Блинкена

Встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена в Женеве началась. Об этом сообщает телеканал RT.

Переговоры продлятся от двух до двух с половиной часов, после чего дипломаты по отдельности проведут пресс-конференции.

Затем примерно на 15.00 (17.00 по Москве) у них запланированы встречи с Президентом и одновременно министром иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассисом.

В первую очередь, Лавров и Блинкен обсудят проекты предложенных РФ договоренностей по гарантиям безопасности и обсудят результаты переговоров России и США в Женеве 10 января, заседания Совета Россия — НАТО 12 января в Брюсселе и консультаций на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе 13 января.

Ранее Госсекретарь Соединных Штатов отметил, что не ждет прорывов от сегодняшних переговоров и хочет увидеть, какие выводы сделала Москва по итогам прошедших дипломатических контактов.