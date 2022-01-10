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Ру Тат
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Политика
10 января 2022  21:12

На переговорах США и России не обсуждались дальнейшие контакты Путина и Байдена

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Во время переговоров по гарантиям безопасности российская и американская стороны не обсуждали новые контакты своих президентов — Владимира Путина и Джозефа Байдена. Об этом после мероприятия рассказал заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков, возглавлявший российскую делегацию.

«В отношении телефонного разговора лидеров нет. На данный момент контакт на высшем уровне, насколько я знаю, если за сегодняшний дней что-то не случилось иного, не прорабатывается», — заявил он.

Ожидается, что переговоры пройдут в три этапа: после встречи в Женеве, 12 января, в Брюсселе состоится заседание Совета Россия — НАТО, а 13 января пройдут консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Сегодняшняя встреча в Женеве продлилась около семи с половиной часов, о чем ранее сообщало ИА «Татар-информ». 

#гарантии безопасности #Владимир Путин #Джозеф Байден #переговоры
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