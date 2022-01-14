Лавров заявил, что Россия готовится к любому ответу США по гарантиям безопасности

Россия готовится к любому ответу по гарантиям безопасности от США и их союзников в НАТО и к дальнейшему развитию ситуации, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава Министерства иностранных дел России также подчеркнул, что Правительство РФ ожидает официальных письменных ответов.

Напомним, 10 января в Женеве прошли переговоры делегаций России и США по гарантиям безопасности.

Мероприятие состоялось в закрытом формате в американском постпредстве при отделении ООН. Российскую делегацию возглавил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков и замглавы Минобороны Александр Фомин, а американскую – первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман.

Дипломаты в ходе переговоров не пришли к согласию по вопросу расширения НАТО и не обсуждали новые контакты своих президентов — Владимира Путина и Джозефа Байдена. Первый заместитель государственного секретаря США Уэнди Шерман предупредила о возможности новых санкций в случае нападения на Украину.

Затем, 12 января, в Брюсселе состоялось заседание Совета Россия — НАТО, а 13 января прошли консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.