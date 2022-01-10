Рябков: Переговоры с США по гарантиям безопасности не должны вестись годы

Переговоры России с Соединенными Штатами и НАТО по гарантиям безопасности не должны вестись месяцы и годы. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, передает РИА Новости.

«Надо будет оценить, есть ли перспектива для дальнейшего, причем скорого следующего шага. В любом случае это не должно затягиваться, это не должно трансформироваться в процесс, который занимает месяцы и годы», — подчеркнул замглавы МИД на брифинге после встречи в Женеве.

В свою очередь первый заместитель государственного секретаря США Уэнди Шерман подчеркнула, что переговоры по сложным вопросам, такие как контроль над вооружениями, занимают значительное время. Они «не могут быть завершены за считанные дни или даже недели», пояснила дипломат.

Вместе с тем Шерман отметила, что стороны не установили временные рамки обсуждений, согласившись с тем, чтобы консультации по накопившимся проблемам продвигались как можно скорее.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что переговоры России и США по гарантиям безопасности в Женеве продлились более семи часов. Дипломаты не пришли к согласию по вопросу расширения НАТО и не обсуждали новые контакты своих президентов — Владимира Путина и Джозефа Байдена.

Вскоре должны пройти два оставшихся этапа переговоров. В Брюсселе 12 января состоится заседание Совета Россия — НАТО, а 13 января пройдут консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).