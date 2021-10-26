Квартира была отключена от газа 11 лет: Следком назвал причины взрыва в доме в Челнах

Сегодня стали известны предварительные причины взрыва газа в челнинской пятиэтажке. Количество пострадавших выросло, власти определяются с размером финансовой помощи. Подробнее в репортаже ИА «Татар-информ».

Взрыв мог стать либо причиной некачественного оказания услуг по газоснабжению, либо из-за неосторожности или неправильной эксплуатации газового оборудования

Фото: nabchelny.ru

О причинах взрыва

Понятное дело, следствию еще предстоит во всем разобраться, выяснить все детали и установить окончательные причины того, что привело к трагедии в челнинской пятиэтажке.

Но первые версии Следственный комитет обнародовал уже сегодня.

Как выяснилось, эпицентр взрыва был в квартире 70-летнего мужчину. По словам соседей и уже по официальным данным Следкома, хозяин квартиры длительное время злоупотреблял алкоголем и даже состоял на учете у нарколога.

Его квартира в течение 11 лет была отключена от газа – еще в 2010-м он отказался от услуг газоснабжения. На газовую трубу, которая подходила к плите была установлена металлическая заглушка.

Эпицентр взрыва был в квартире 70-летнего мужчины Фото: nabchelny.ru

По данным Следкома, который еще накануне возбудил уголовное дело, взрыв мог стать либо причиной некачественного оказания услуг по газоснабжению, либо из-за неосторожности или неправильной эксплуатации газового оборудования.

Проще говоря, либо кто-то помог хозяину квартиры вернуть домой газ, либо это была его инициатива. Во всем этом предстоит разобраться следствию.

«В настоящее время все версии проверяются. Следователи осмотрели место происшествия, допросили свидетелей и потерпевших. Сейчас назначены судебные пожарно-техническая, строительно-техническая, взрывотехническая и медицинские экспертизы. В газообслуживающей и управляющей организациях проведены обыски, изъята документация», – сообщил старший помощник руководителя СУ СК России по РТ Андрей Шептицкий.

Количество пострадавших выросло до пяти

Информацию о пострадавших при взрыве Министерство здравоохранения РТ обновило сегодня утром.

Накануне речь шла о четверых – двоих детях и двоих взрослых. О состоянии каждого из пострадавших рассказал министр здравоохранения РТ Марат Садыков, который поздно вечером навестил всех в больнице.

Состояние 11-летнего мальчика стабильное, повреждений скелета и внутренних органов нет. Его 17-летний брат в тяжелом состоянии, у него травма малого таза, позвоночника и грудной клетки, ушиб головного мозга.

Сегодня его осмотрела мультидисциплинарная бригада ДРКБ. Его состояние оценивалось как тяжелое.

По словам Марата Садыкова, состояние 70-летнего мужчины оценивалось как тяжелое, он получил ожоги 50% поверхности тела, у него компрессионный перелом позвоночника и переломы ребер.

При взрыве пострадало пять человек Фото: nabchelny.ru

Сегодня днем пострадавшего мужчину вертолет санавиации доставил в Республиканскую клиническую больницу.

Позже к медикам обратилась еще одна жительница этого дома – 48-летняя женщина.

«Она сама приехала в приемное отделение БСМП Челнов. Ей провели все необходимые лечебно-диагностические мероприятия и отпустили на амбулаторное лечение», – рассказали агентству в пресс-службе Министерства здравоохранения РТ.

22-летнюю девушку спасти не удалось

Информация о том, что из-под завалов о помощи просит женщина, накануне появлялась в соцсетях, об этом же говорили очевидцы, которые слышали ее крики.

В 19.25 пострадавшую из-под обрушившихся конструкций дома достали спасатели. 22-летняя Аделина Загриева находилась в состоянии крайней степени тяжести.

«Девушку вытащили из-под плиты. У нее тупая травма живота, кровь в животе, тупая травма грудной клетки, ушиб головного мозга», – рассказал накануне вечером министр здравоохранения РТ.

Как оказалось, девушка перенесла клиническую смерть. Медики смогли вернуть ее к жизни, но травмы, полученные ею, были настолько тяжелыми, что девушка скончалась на операционном столе. Врачи до последнего боролись за ее жизнь.

«КАМАЗ»: Аделина была веселой и приветливой

Сегодня стало известно, что ПАО «КАМАЗ», где работала Аделина Загриева, окажет ее семье материальную помощь. Помощь окажут и бывшим работникам компании, которые пострадали в этой трагедии.

Генеральный директор Сергей Когогин и администрация предприятия выразили соболезнования семье погибшей девушки.

Аделина Загриева проработала на «КАМАЗе» ровно три года. Начинала комплектовщицей изделий и инструмента на складе мелкооптовой торговли.

«В бригаде была на хорошем счету, за дело бралась с большим энтузиазмом. Была доброжелательной, приветливой, веселой, душой компании. В сентябре 2021 года была переведена в бюро по контролю качества запасных частей и СКД подразделения заместителя генерального директора по коммерческой работе, на должность контролера материалов, металлов, полуфабрикатов и изделий», – отмечается в официальном обращении «КАМАЗа».

Коллеги отмечали у Аделины стремление развиваться и двигаться вперед.

«Гибель девушки особой болью отозвалась в сердцах камазовцев – сложно смириться с тем, что так скоропостижно оборвался жизненный путь и не сбудутся светлые мечты и стремления, с тем, что страшная трагедия отняла у родителей самое дорогое и бесценное. Работники компании искренне скорбят вместе с родными и близкими погибшей Аделины Загриевой», – говорится в сообщении компании.

Сегодня Исполнительный комитет Набережных Челнов сообщил, что полностью берет на себя расходы по организации похорон Аделины Загриевой. Девушку похоронят завтра, 27 октября.

22 жильца провели ночь в гостинице

Сразу после ЧП был организован пункт временного размещения дли жителей дома. Те, кто не уехал к родственникам и друзьям, ночевали сегодня в гостинице «Open City» – таких оказалось 22 человека.

«В настоящее время организована поддержка для пострадавших граждан, определяется ущерб. Также сегодня будет определены меры финансовой поддержки для пострадавших как в 11 подъезде дома, так и из соседних подъездов», – рассказал исполняющий обязанности руководителя исполкома города Илья Зуев.

Судьбу дома решит комиссия

Накануне, когда спасательная операция была уже закончена, был оценен ущерб от взрыва. Газ полностью разрушил 4 квартиры – три квартиры на пятом и одна на четвертом этаже.

Газ полностью разрушил 4 квартиры – три квартиры на пятом и одна на четвертом этаже Фото: nabchelny.ru

«Еще в двух квартирах на четвертом этаже по стенам пошли трещины, в двух квартирах на первом и втором этажах в одном из подъездов повреждены стекла, в квартире на третьем этаже этого же подъезда повреждено остекление балкона», – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Угрозы дальнейшего обрушения дома нет. Накануне вечером место ЧП осмотрели члены оперативного штаба во главе с Премьер-министром Татарстана Алексеем Песошиным, там же состоялось выездное заседание КЧС и ОПБ.

«Будет установлено, возможно ли проживание в соседних подъездах дома, после чего принято решение, возможно ли заселять людей в квартиры. До этого момента все пострадавшие будут обеспечены горячим питанием и проживанием», – объяснил исполняющий обязанности руководителя исполкома города Илья Зуев.

Фото на анонсе:chelny-izvest.ru