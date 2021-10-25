МЧС РТ: Взрыв газа разрушил 4 квартиры в челнинской пятиэтажке

По уточненным данным, в результате взрыва газа в жилом доме в Набережных Челнах оказались разрушены три квартиры на пятом этаже и одна квартира на четвертом этаже. Такие данные приводит пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

Еще в двух квартирах на четвертом этаже по стенам пошли трещины, в двух квартирах на первом и втором этажах в одном из подъездов повреждены стекла, в квартире на третьем этаже этого же подъезда повреждено остекление балкона.

Угрозы дальнейшего обрушения дома, по данным МЧС, нет.

Члены оперативного штаба во главе с Премьер-министром Татарстана Алексеем Песошиным осмотрели место ЧП, там же было проведено выездное заседание КЧС и ОПБ.

Жильцы квартир трех подъездов, как ранее сообщало агентство, размещены в гостинице «Open City» или у родственников.

После заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям жителей остальных подъездов пустили в их квартиры – газ, электричество, отопление у них не отключены.

Детальное обследование дома и разбор разрушенных квартир начнется завтра днем.