Следком: Квартира в Челнах, где произошел взрыв, больше 10 лет была отключена от газа

Как было установлено следствием, эпицентр взрыва был в квартире на четвертом этаже, где проживал 70-летний мужчина.

Известно, что мужчина жил один, долгое время злоупотреблял спиртным и стоял на учете у нарколога. Кроме того, в 2010 году он отказался от предоставления услуг газоснабжения. На газовую трубу, которая подходит к плите, была установлена металлическая заглушка.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что взрыв в жилой пятиэтажке в Челнах произошел накануне вечером. В результате происшествия погибла 22-летняя девушка. Еще три человека, в том числе двое детей, пострадали.