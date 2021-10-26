Исполком Челнов сегодня примет решение о финансовой поддержке пострадавших при взрыве

Сегодня исполком Челнов определит меры финансовой поддержки всем пострадавшим при взрыве газа в пятиэтажке на улице Татарстан. Об этом сообщил и.о. руководителя исполкома города Илья Зуев.

«В настоящее время организована поддержка для пострадавших граждан, определяется ущерб. Также сегодня будет определены меры финансовой поддержки для пострадавших как в 11 подъезде дома, так и из соседних подъездов. Будет установлено, возможно ли проживание в соседних подъездах дома, после чего принято решение, возможно ли заселять людей в квартиры. До этого моменты все пострадавшие будут обеспечены горячим питанием и проживанием», – пояснил Илья Зуев.

По данным пресс-службы исполкома Челнов, эту ночь в пункте временного размещения, который был организован в гостинице, провели 22 жильца дома.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что накануне в пятиэтажке на улице на улице Татарстан в Челнах прогремел взрыв. В результате происшествия пострадали четыре человека. Позднее одна из пострадавших – 22-летняя девушка – скончалась в больнице.

