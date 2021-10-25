Глава Минздрава РТ: Пострадавшая при взрыве газа девушка перенесла клиническую смерть

Министр здравоохранения Татарстана Марат Садыков рассказал, какие травмы получили пострадавшие при взрыве газа в одном из домов Набережных Челнов.

«В 17.14 мы получили информацию о чрезвычайной ситуации, немедленно были направленны четыре бригады скорой медицинской помощи», ­­­- рассказал министр.

С места происшествия эвакуировали четверых человек: двоих детей и двоих взрослых.

У ребенка 2010 года рождения состояние стабильное, повреждений скелета и внутренних органов нет. 17-летний подросток в тяжелом состоянии, у него травма малого таза, позвоночника и грудной клетки, ушиб головного мозга.

«У 70-летнего мужчины состояние тоже тяжелое, 50% ожогов поверхности тела, компрессионный перелом позвоночника и переломы ребер», – отметил Марат Садыков.

Четвертая пострадавшая – 22-летняя девушка – в крайне тяжелом состоянии. Ее доставили в больницу в состоянии клинической смерти, однако медики смогли вытащить ее, сейчас ей проводят операцию.

«Девушку вытащили из-под плиты. У нее тупая травма живота, кровь в животе, тупая травма грудной клетки, ушиб головного мозга», – рассказал министр здравоохранения.

На помощь медикам БСМП Челнов выехала мультидисциплинарная бригада врачей Республиканской клинической больницы.

Вопрос об эвакуации пациентов вертолетом санавиации в РКБ Татарстана в Казань будет приниматься после стабилизации состояния пациентов.

«После происшествия немедленно был поставлен в известность Президент республики Рустам Нургалиевич Минниханов и министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Альбертович Мурашко. Ситуация находится под их личным контролем», – заключил Марат Садыков.