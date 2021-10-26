Пострадавшего при взрыве в Челнах 70-летнего мужчину вертолетом санавиации доставят в РКБ

70-летнего мужчину, который пострадал при взрыве газа в пятиэтажном доме в Набережных Челнах, вертолетом санавиации доставят в Республиканскую клиническую больницу. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения РТ.

Ранее агентство сообщало, что с места взрыва мужчину доставили в Больницу скорой медицинской помощи, он находился в тяжелом состоянии, медики поместили его на ИВЛ.

17-летнего подростка, пострадавшего при взрыве, как сообщили в пресс-службе министерства, в настоящее время осматривает мультидисциплинарная бригада ДРКБ. Его состояние оценивалось как тяжелое.

«После осмотра врачи примут решение о необходимости и возможности его транспортировки в Казань», – сообщили агентству в Минздраве РТ.

По уточненным данным, при взрыве пострадали пять человек – 22-летняя девушка, которая позже скончалась в больнице, двое братьев 17 и 11 лет, 70-летний мужчина и 48-летняя женщина, которая сама обратилась к медикам за помощью и после обследования была отпущена на амбулаторное лечение.