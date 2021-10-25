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Ру Тат
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25 октября 2021  23:07

Скончалась девушка, пострадавшая при взрыве газа в Челнах

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22-летняя девушка, которая пострадала при взрыве газа в пятиэтажке в Набережных Челнах, скончалась в больнице.  

Ранее агентство сообщало, что она находилась в крайне тяжелом состоянии. Ее доставили в больницу в состоянии клинической смерти, однако медики смогли вытащить ее, она была на операционном столе.

Девушку вытащили из-под обрушившейся плиты. По данным медиков, она получила тупую травму живота, тупую травму грудной клетки, ушиб головного мозга.

 

 

#взрыв газа в жилом доме
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