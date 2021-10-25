Взрыв газа в жилом доме в Набережных Челнах: хроника происшествия

Сегодня вечером в жилом доме в Челнах прогремел взрыв газа. В результате случившегося пострадали четыре человека, в том числе двое детей. На месте происшествия продолжают работать спасатели. Все подробности о ЧП – в репортаже ИА «Татар-информ»

Ударная волна разрушила несколько квартир пятиэтажки, обломки разлетелись на десятки метров

Фото: © Валентин Кулагин / ИА «Татар-информ»

В Набережных Челнах в жилом многоквартирном доме в 48-комплексе прогремел взрыв. Первая информация об этом появилась в мессенджерах и соцсетях, очевидцы начали выкладывать фото и видео произошедшего.

Ударная волна разрушила несколько квартир пятиэтажки и снесла крышу

По фото и видео, которые начали появляться в соцсетях, стал понятен масштаб прогремевшего взрыва – ударная волна разрушила несколько квартир пятиэтажки, обломки разлетелись на десятки метров. Сильнее всего пострадали два верхних этажа здания – перекрытия между четвертым и пятым этажом были разрушены.

Последствия взрыва почувствовали автовладельцы – у машин, припаркованных рядом с домом, ударной волной выбило стекла.

Почти сразу начала появляться официальная инормация о ЧП. Как рассказали ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, сообщение о взрыве газовоздушной смеси в доме 25/117 по улице Татарстан поступило в 17.30.

Практически сразу на место выехали подразделения Набережночелнинского пожарно-спасательного гарнизона. Началась эвакуация жильцов. На месте работали более 90 человек и 35 единиц техники.

Взрыв, как выяснилось, произошел в квартире на четвертом этаже пятиэтажного панельного жилого дома.

Очевидцы рассказывают, что взрыв мог произойти во время работ по установки натяжных потолков.



Жительница дома в Челнах о первых минутах после взрыва

Корреспонденту ИА «Татар-информ» удалось побеседовать с одной из жительниц пострадавшего дома. Гузель рассказала, что в момент взрыва находилась дома. Внезапно девушка почувствовала сильный толчок, затряслись стены и окна.

«Мне показалась, что вот-вот вылетят окна. Я не сразу поняла, что это такое. Потом догадалась, что это был взрыв», – рассказала жительница соседенего подъезда.

По словам девушки, обломки от взрывной волны разлетелись на десятки метров. Задели остановку и стоящих на ней людей.

«Остановки, дороги… Все было завалено камнями. Вообще нам повезло, что окна моей квартиры смотрят в другую сторону. И их не выбило», – добавила собеседница агентства.

Обломки задели остановку и стоящих на ней людей Фото: © Валентин Кулагин / ИА «Татар-информ»

Еще одна жительница Набережных Челнов рассказала, что взрывная волна была такой силы, что камни буквально усыпали остановку, расположенную напротив дома, а также киоск за ней. Люди, которые находились в тот момент рядом, едва успели увернуться.

«Камни от стены отлетели с такой силой, что засыпало остановку напротив. Сзади стоит киоск, на него посыпались осколки и обломки. Хорошо, что продавщица была внутри павильона, иначе бы она пострадала. Взрыв по звуку был очень мощный. Я его услышала, находясь в другом комплексе», – поделилась подробностями челнинка.

Пострадали двое детей, спасли подростка

В результате взрыва пострадали два ребенка. Об этом агентству сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения РТ. Один из детей 2010 года рождения, второй – 2004-го.

Обоих мальчиков, они оказались братьями, осмотрели на месте и увезли в БСМП.

У подростка на лице видна кровь, и он явно напуган Фото: © Валентин Кулагин / ИА «Татар-информ»

На кадрах, сделанных корреспондентом агентства на месте происшествия, видно, как спасатели и пожарные по автолестнице спускают 17-летнего подростка- старшего из пострадавших братьев. У ребенка на лице видна кровь, и он явно напуган.

Медики скорой помощи вместе с сотрудниками МЧС уложили подростка на носилки и укрыли его одеялом, после чего оперативно перенесли его в карету скорой помощи.

«Мальчик был дома с семьей – мама, папа и братик. Родители с младшим братом смогли выбраться сами», – рассказали очевидцы корреспонденту агентства.



Спасатели достали из-под завалов пожилого мужчину и молодую девушку

В 18.55, по данным Минздрава РТ, из-под завалов челнинской пятиэтажки достали пожилого мужчину.

«Из-под завалов в результате взрыва бытового газа в доме в Набережных Челнах извлекли мужчину 1951 года рождения», – сообщили в пресс-службе Минздрава республики.

У мужчины множественные раны. Состояние стабильно тяжелое. Его доставили в БСМП Автограда.

Троих пострадавших доставили в отделение реанимации Больницы скорой медицинской помощи.

«Медики проводят все необходимые экстренные мероприятия по стабилизации состояния пострадавших», – рассказали в пресс-службе министерства.

В 19.25 спасателям удалость достать из-под завалов 22-летнюю девушку.

«Извлекли девушку 1999 года рождения. Состояние стабильно тяжелое. Доставляется в БСМП, также в отделение реанимации», – уточнили в пресс-службе Минздрава РТ.



Жильцов разместят в одной из городских гостинец

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, было проведено выездное заседание КЧС и ОПБ города Набережных Челнов.

«Принято решение о введении режима чрезвычайной ситуации муниципального характера и установлен местный уровень реагирования», – уточнили в пресс-службе министерства.

В результате взрыва оказались разрушены шесть квартир, в которых проживали 14 человек. Из-под завалов спасены четыре человека, в том числе двое детей.

Первый заместитель руководителя исполкома Набережных Челнов Илья Зуев на месте происшествия следил за эвакуацией пострадавших, а также за тем, чтобы жильцы дома были обеспечены всем необходимым.

«Проводится эвакуация людей. Город определил место, где будут размещены жильцы дома. Им будет обеспечено горячее питание и вся необходимая медицинская и психологическая помощь», – подчеркнул Зуев.

Известно, что жильцов разместили в одной из городских гостиниц.



Возбуждено уголовное дело

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, сотрудники полиции оцепили место взрыва и обеспечивают охрану общественного порядка. Экипажи ГИБДД помогают проезду спецтехники.

Как сообщили в пресс-службе МВД по РТ, полицейские в случае необходимости в кратчайшие сроки восстановят необходимые документы пострадавших.

На место происшествия выехал исполняющий обязанности прокурора Республики Татарстан Алексей Заика.

По факту случившегося Следком возбудил уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». В настоящее время следователи проводят осмотр места происшествия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, сообщает ИА «Татар-информ» старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

Прокуратура взяла расследование этого дела на контроль.

Практически сразу на место выехали подразделения Набережночелнинского пожарно-спасательного гарнизона Фото: © Валентин Кулагин / ИА «Татар-информ»

На место происшествия вылетели премьер-министр республики и министр здравоохранения

На место происшествия вылетел министр здравоохранения Татарстана Марат Садыков. Об этом ИА «Татар-информ» рассказали в пресс-службе Минздрава РТ.

«Марат Садыков вылетел в город Набережные Челны на место взрыва газа в жилом доме», – отметили в пресс-службе министерства.

Как сообщила руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова, Президенту республики Рустаму Минниханову оперативно докладывали оо всем, что происходило после взрыва.

«По поручению Президента республики Рустама Минниханова на место происшествия в Набережных Челнах вылетает премьер-министр Алексей Песошин», – сообщила Галимова.

Фото на анонсе: chelny-biz.ru