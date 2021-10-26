Минздрав РТ: К медикам обратилась еще одна женщина, пострадавшая при взрыве газа в Челнах

Число пострадавших при взрыве газа в пятиэтажном доме в Набережных Челнах выросло до пяти. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения РТ.

По уточненным данным, один человек погиб, четверо получили различные травмы.

22-летняя девушка вчера скончалась в больнице – ее привезли в больницу в крайне тяжелом состоянии, девушка пернесла клиническую смерть. Врачи оперировали ее, но травмы оказались тяжелыми, девушка умерла.

17-летний подросток находится в отделении реанимации Больницы скорой медицинской помощи Набережных Челнов, его состояние врачи оценивают, как тяжелое.

Его 11-летнего брата перевели в КДМЦ Набережных Челнов.

70-летний пострадавший мужчина также находится в БСМП, он тоже в тяжелом состоянии.

«К медикам позже обратилась женщина 1973 года рождения.Она сама приехала в приемное отделение БСМП Челнов. Ей провели все необходимые лечебно-диагностические мероприятия и отпустили на амбулаторное лечение», – рассказали агентству в пресс-службе Министерства здравоохранения РТ.



