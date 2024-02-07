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Общество 7 февраля 2024 08:30

Казань вошла в топ-10 городов для отельного отдыха в феврале

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Казань вошла в топ-10 городов для отельного отдыха в феврале
Фото: пресс-служба Комитета РТ по охране объектов культурного наследия

Столица Татарстана оказалась девятой в рейтинге популярных отечественных направлений, наиболее подходящих для отельного отдыха в этом феврале. Об этом свидетельствуют данные российского сервиса бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ.

Первой стала Москва с 16% февральских бронирований в отелях. Вторым оказался Санкт-Петербург с 15% бронирований, а третье место занял город-курорт Сочи с 14%. В первую пятерку также вошли Красная Поляна и Архыз.

На позициях с шестой по восьмую разместились Домбай, Анапа и Иркутск. Уступил Казани ставший десятым поселок Каменномостский в Адыгее.

«<…> февраль — это разгар горнолыжного сезона на большинстве российских курортов, и многие туристы хотят посвятить свой отдых именно зимним активностям», — прокомментировали специалисты составленный ими рейтинг и появление в нем ряда горных направлений.

Ранее столица РТ попала в число российских городов, наиболее подходящих для жизни зимой, в топ-5 туристических мест России для зимних отпусков и в число туристических направлений с самыми живописными зимними развлечениями, а также стала лидером рейтинга популярных направлений для коротких путешествий в феврале.

В прошлом году отели Казани оказались в пятерке самых дорогих в России. В этом году их начали ремонтировать под требования саммита БРИКС.

Президент РФ Владимир Путин прежде отмечал особую важность развития внутреннего туризма в регионах. «Важно, что для долгосрочного, уверенного, эффективного развития туристической сферы у России всё есть. Это огромный исторический, культурный, природный, рекреационный потенциал», — убежден он.
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#туризм #отели казани
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