Татарстан вошел в топ-10 российских регионов по популярности отдыха в санаториях

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Татарстан вошел в топ-10 регионов России с санаторно-курортным отдыхом по итогам 2023 года. Об этом сообщается на портале бронирования санатории-россии.рф.

При этом если по количеству отдыхавших республика заняла 7-е место в десятке субъектов РФ (всего в санаториях РТ отдохнули 189 тыс. человек), то по динамике роста регион оказался на 5-м месте (+12%).

Наибольшей популярностью у туристов пользовались «Ижминводы» (специализируется на заболевания желудочно-кишечного тракта), «Ромашкино» (популярна среди любителей отдыха на природе и людей с заболеванием кардиологии и неврологии), «Бакирово» (грязевой курорт со специализацией по лечению опорно-двигательного аппарата, а также женской и мужской половой сферы).