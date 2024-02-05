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Татарстан вошел в топ-10 российских регионов по популярности отдыха в санаториях
Татарстан вошел в топ-10 регионов России с санаторно-курортным отдыхом по итогам 2023 года. Об этом сообщается на портале бронирования санатории-россии.рф.
При этом если по количеству отдыхавших республика заняла 7-е место в десятке субъектов РФ (всего в санаториях РТ отдохнули 189 тыс. человек), то по динамике роста регион оказался на 5-м месте (+12%).
Наибольшей популярностью у туристов пользовались «Ижминводы» (специализируется на заболевания желудочно-кишечного тракта), «Ромашкино» (популярна среди любителей отдыха на природе и людей с заболеванием кардиологии и неврологии), «Бакирово» (грязевой курорт со специализацией по лечению опорно-двигательного аппарата, а также женской и мужской половой сферы).
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