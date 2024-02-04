Казань стала лидером рейтинга популярных направлений для коротких путешествий в феврале

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Столица Татарстана возглавила рейтинг популярных направлений, наиболее подходящих в качестве места для трехдневных путешествий в этом феврале. Об этом свидетельствуют данные российского сервиса бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ.

«В последние годы мы наблюдаем тенденцию к увеличению количества коротких путешествий. Для таких путешествий три дня — оптимальный срок», — замечают аналитики сервиса.

Казань оказалась популярнее ставшего вторым горного курорта Домбая в Карачаево-Черкесии и разместившегося на третьей позиций Минска, столицы Беларуси.

В топ-5 интересующих туристов направлений также вошли Екатеринбург и Каменномостский в Адыгее. Позиции с шестой по десятую заняли Тюмень, Суздаль, Петрозаводск, Великий Новгород и Байкальск в Иркутской области.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Казань попала в число российских городов, наиболее подходящих для жизни зимой, в топ-5 туристических мест России для зимних отпусков, в топ-5 отечественных городов для путешествий в январе и в число туристических направлений с самыми живописными зимними развлечениями

О планах по развитию туристической отрасли РТ можно прочитать в материале «Татар-информа» Яхт-клуб, глэмпинги и туры по Волге: чем будет завлекать туристов Татарстан.

Президент РФ Владимир Путин прежде отмечал особую важность развития внутреннего туризма в регионах. «Важно, что для долгосрочного, уверенного, эффективного развития туристической сферы у России всё есть. Это огромный исторический, культурный, природный, рекреационный потенциал», — убежден он.