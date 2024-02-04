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Новости Татарстана и Казани
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Казань стала лидером рейтинга популярных направлений для коротких путешествий в феврале
Столица Татарстана возглавила рейтинг популярных направлений, наиболее подходящих в качестве места для трехдневных путешествий в этом феврале. Об этом свидетельствуют данные российского сервиса бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ.
«В последние годы мы наблюдаем тенденцию к увеличению количества коротких путешествий. Для таких путешествий три дня — оптимальный срок», — замечают аналитики сервиса.
Казань оказалась популярнее ставшего вторым горного курорта Домбая в Карачаево-Черкесии и разместившегося на третьей позиций Минска, столицы Беларуси.
В топ-5 интересующих туристов направлений также вошли Екатеринбург и Каменномостский в Адыгее. Позиции с шестой по десятую заняли Тюмень, Суздаль, Петрозаводск, Великий Новгород и Байкальск в Иркутской области.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что Казань попала в число российских городов, наиболее подходящих для жизни зимой, в топ-5 туристических мест России для зимних отпусков, в топ-5 отечественных городов для путешествий в январе и в число туристических направлений с самыми живописными зимними развлечениями
О планах по развитию туристической отрасли РТ можно прочитать в материале «Татар-информа» Яхт-клуб, глэмпинги и туры по Волге: чем будет завлекать туристов Татарстан.
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