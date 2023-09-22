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Общество 22 сентября 2023 09:12

Отели Казани оказались в пятерке самых дорогих в России

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Отели Казани оказались в пятерке самых дорогих в России
Фото: © «Татар-информ»

Казанские отели для командировочных вошли в пятерку наиболее дорогих в России. Средняя стоимость номера в первые шесть месяцев года составила здесь 5,5 тыс. рублей, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование сервиса поиска билетов.

Лидерами антирейтинга стали Сочи — 7 тыс., Москва — 5,6 тыс. и Санкт-Петербург, где сутки проживания в отеле в среднем обходятся в 5,52 тыс. рублей. Столица Татарстана стала четвертой.

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