Отели Казани оказались в пятерке самых дорогих в России

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Казанские отели для командировочных вошли в пятерку наиболее дорогих в России. Средняя стоимость номера в первые шесть месяцев года составила здесь 5,5 тыс. рублей, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование сервиса поиска билетов.

Лидерами антирейтинга стали Сочи — 7 тыс., Москва — 5,6 тыс. и Санкт-Петербург, где сутки проживания в отеле в среднем обходятся в 5,52 тыс. рублей. Столица Татарстана стала четвертой.